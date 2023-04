Así es Kick, el nuevo rival de Twitch que está atrayendo a ElXokas y otros streamers

El sector tecnológico es especial, en el sentido de que de la noche a la mañana puede aparecer un nuevo producto que atraiga a millones de personas de golpe. Lo hemos visto con ChatGPT, y ahora lo volvemos a ver con Kick, una plataforma de streaming que parece haber aparecido de la nada.

En realidad, Kick es un proyecto ya con un año a sus espaldas, pero es ahora que está ocupando titulares al haber recibido la atención de algunos de los nombres más importantes de la industria, como Ibai, ElXokas y Amaranth. A eso hay que sumar una agresiva campaña de marketing, que ha llegado incluso a la Formula 1 y el patrocinio del equipo Alfa Romeo como hemos visto en la última carrera en Australia.

Qué es Kick

La manera más sencilla de describir a Kick es “una copia de Twitch”. Aunque parezca un fallo, en realidad es una declaración de intenciones de parte de sus creadores: quieren convertirse en el sustituto de Twitch, y qué mejor que ofrecer una interfaz familiar para cualquiera que se haya pasado horas pasando de un streamer a otro. La única diferencia está en el esquema de color, donde predomina el negro y el verde de la marca y poco más.

La página web de Kick se parece mucho a la de Twitch

Por lo tanto, si has usado Twitch aquí te sentirás muy a gusto, y no sólo por la interfaz. El contenido que ofrece Kick también es similar, y sólo notamos diferencias en la prioridad que reciben algunas temáticas. Por ejemplo, tal vez te sorprenda ver que Kick promociona emisiones de casinos y de piscinas, jacuzzis y bikinis, recomendándolas directamente en la portada de la página. Aunque Twitch también ofrece ese tipo de contenido, en los últimos años ha ido ‘ocultándolo’ y tomando polémicas medidas contra los streamers, especialmente en lo que respecta al contenido sexual.

Por qué Kick está atrayendo creadores

Pero una mayor ‘libertad’ de contenido no es la principal razón por la que Kick está atrayendo cada vez más creadores, sino el dinero. El gran atractivo de Kick es el reparto de los ingresos: los creadores reciben el 95% del dinero, mientras que la plataforma se queda sólo el 5%. Además, reciben el 100% de las donaciones. Eso es muy diferente respecto a Twitch, donde los ingresos se dividen a partes iguales entre ambas partes.

En muy poco tiempo, Kick ha conseguido convertirse en patrocinador de un equipo de Formula 1

El reparto de ingresos siempre ha sido la mayor crítica que ha recibido Twitch, tanto por las cifras en sí como los ‘acuerdos secretos’ que la compañía firmó en su día con los creadores más influyentes. Así que no es de extrañar que haya nacido una nueva plataforma que se basa explícitamente en ofrecer un mejor trato a los creadores con la esperanza de que se cambien de bando. Ya lo ha conseguido en algunos casos, y algunos de los creadores más famosos como ElXokas ya están jugando con la posibilidad de dar el salto a Kick.

Sin embargo, también es posible que estos creadores estén usando la amenaza de Kick para intentar conseguir un mejor acuerdo con Twitch. Al fin y al cabo, y como explicó Ibai Llanos, Twitch sigue teniendo ventaja en muchos aspectos, aunque es positivo que haya competencia en el mercado, después de que YouTube no haya conseguido quitarle el trono.

Los problemas de Kick

Y es que Kick aún está muy verde, y no nos referimos a sus colores. Por no tener, no tiene ni app oficial para Android, aunque no debería tardar mucho teniendo en cuenta que la app de iOS fue lanzada la semana pasada; mientras tanto, sólo podemos usar el servicio a través de la página web oficial, que como hemos dicho no es más que una copia de la página de Twitch sin todos los avances de esta última.

A falta de app oficial, la única manera de usar Kick en Android es en la página web

Un aspecto aún desconocido de Kick, pero que puede ser polémico, está en su origen y su relación con Stake, una casa de apuestas online. Como mínimo, todo indica que el fundador de Stake ha invertido una cantidad de dinero indeterminada en Kick, y parece haber una relación entre ambas compañías. ¿Te acuerdas de que Kick ha conseguido patrocinar a un equipo de Formula 1? En realidad, Kick cogió el sitio reservado a Stake, que era el patrocinador inicial (el que pagó por el espacio) hasta que las leyes contra el juego de algunos países obligaron al equipo a quitar sus logotipos. No está claro cómo Kick ha cogido el sitio de Stake, o ni siquiera si ha pagado por el espacio.

Todo eso, junto con la promoción de casinos y otros juegos de azar en la portada, han hecho que Kick se gane mala fama en muy poco tiempo. La clave es si estos problemas serán un impedimento para que streamers más famosos prueben a emitir en Kick.

