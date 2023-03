Cómo usar Youtube en cualquier coche con Android Auto de forma gratuita

En los últimos meses hemos analizado algunos dispositivos para el coche relacionados con Android Auto. Algunos lo que hacían era permitir el uso de Android Auto sin cables en coches que no tenían esa función. Otros lo que hacían era, literalmente, permitir usar una versión de Android completa en el coche.

Usando YouTube en el coche

Hoy os vamos a contar cómo podéis usar YouTube en el coche aunque Google no lo permite. Por descontado, el uso de esta aplicación debe ser siempre estacionado, para no distraer al conductor. Estos son los pasos a seguir:

Abrimos el menú de Android Auto desde los ajustes.

Vamos a la última parte, en el número de versión y pulsamos repetidamente hasta que se active las opciones de desarrollo.

Pulsamos en el icono de los tres puntos de la parte superior izquierda.

Entramos en el menú de ajustes de desarrollo.

Activamos Fuentes desconocidas.

Descargamos AAStore de Google.

Instalamos la app y buscamos CarTube.

La instalamos.

La abrimos en el móvil y aceptamos permisos.

Conectamos el móvil al coche con Android Auto.

Abrimos CarTube en el menú de apps.

Como veis, los pasos son sencillos, y hemos podido ver vídeos sin problema. Incluso lo hemos hecho en movimiento, aunque algunos usuarios han dicho que se desactiva la opción y hay que usar la versión de pago.

Eso sí, el método no nos ha funcionado en todos los móviles. En Samsung ha ido perfectamente, pero en OPPO no es así, y hemos leído que en realme tampoco, aunque esto último no lo hemos comprobado.

Teniendo en cuenta que ambas marcas usan la misma versión de Android, no nos extraña. Así pues, podéis probar con vuestro smartphone y ver si una marca en concreto funciona o no, pero ya os confirmamos que en Samsung sí, y las que usan Android limpio, como Motorola, Google y demás, tampoco deberían dar problemas.

Como siempre, esta función se debe usar sólo cuando el coche está parado, así que sed cuidadosos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan