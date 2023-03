Por fin vamos a poder escapar del rastreo de Facebook e Instagram (al menos un poco)

Si usas Facebook, estás siendo rastreado, es poco menos que inevitable. La red social ha llegado a donde está gracias a los anuncios personalizados, y para que estos funcionen, requieren de una gran cantidad de datos sobre ti, como las páginas que visitas o tus gustos personales.

En los últimos años, y en parte gracias a escándalos de privacidad como el de Cambridge Analytica, estamos viendo algunos cambios, aunque la mayoría son obligados por la legislación europea. Eso es justo lo que va a forzar a Facebook y a Instagram a permitir, por primera vez en su historia, que los usuarios no sean rastreados para según qué cosas.

Facebook permitirá bloquear el rastreo

Según ha revelado The Wall Street Journal, en Meta están cansados de recibir multas millonarias de la Unión Europea; aunque su cuantía no supone una gran mella en sus arcas, si se acumulan se puede convertir en un problema para la compañía, especialmente si su apuesta por el metaverso finalmente no llega a buen puerto.

Después de recibir la tercera multa por vulnerar el reglamento europeo de protección de datos el pasado mes de septiembre, en Meta decidieron iniciar el desarrollo de una herramienta que permita obtener los permisos necesarios de los usuarios; y bloquear el rastreo si no se obtienen esos permisos. En otras palabras, lo que debería haber hecho desde el principio.

Aunque las redes sociales de Meta ya piden permiso para rastrear nuestra actividad, si no aceptamos no podemos usarlas; es decir, es una elección falsa porque no nos permite usar los servicios sin ser rastreados. Ese es el motivo por el que Meta está acumulando tantas multas, ya que el reglamento europeo claramente indica que debe existir esa opción (de la misma manera que no necesitas aceptar todas las cookies para poder usar una página web).

La nueva herramienta intentará cumplir con la letra de la ley, aunque no está claro si con su espíritu. Se tratará de una página con un formulario que nos permitirá indicar que no queremos ser rastreados por los servicios de Meta, incluyendo a Facebook y a Instagram.

Si nos negamos a ser rastreados, básicamente usaremos una versión modificada de esos servicios, que incluyen menos intentos de rastreo, aunque no los eliminarán completamente. El rastreo ocurrirá sólo dependiendo de la categoría de los anuncios personalizados, y se limitará a datos generales como la edad y la localización general; mientras que datos más concretos como el contenido que hemos visto no serán usados para estos anuncios personalizados.

No pienses que Meta te va a dejar escapar tan fácilmente. Según la filtración, el proceso ha sido diseñado para ser lo más difícil posible, para que la mayoría de la gente no se moleste y simplemente acepte el registro de sus datos. Entre los pasos que tendremos que dar se encuentra hasta un recuadro de texto en el que tendremos que explicar las razones por las que no queremos ser rastreados. Además, el proceso no es automático, sino que Meta evaluará cada solicitud por separado antes de aprobarla.

Es por esto último que es poco probable que la medida sea bien recibida por las autoridades europeas, y es muy posible que pronto tendremos que publicar otra noticia sobre otra multa millonaria más.

