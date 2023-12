Android 14 llega al Nothing Phone (2): estas son todas las novedades de Nothing OS 2.5

Nothing Phone (2) recibe su actualización a Android 14 Chema Flores Omicrono

El Nothing Phone (2) se actualizó en el mes de septiembre con el objetivo de mejorar sus cámaras después de su lanzamiento. Hoy es el día en el que ha anunciado la nueva actualización Nothing OS 2.5 con Android 14 como la base del sistema y así incorporar una gran lista de funcionalidades nuevas entre las que destacan los widgets o las novedades para su sistema Glyph.

Un gran día para los propietarios del Nothing Phone (2), ya que se está desplegando Nothing OS 2.5 con Android 14 y un gran montón de novedades entre las que se encuentran los nuevos widgets, mejoras en la interfaz, gestos y otra serie de pequeños retoques.

Esta actualización se está desplegando en estos mismos instantes por fases para que todo vaya como la seda y así Nothing pueda revisar que no se generan bugs o fallos que puedan perjudicar la experiencia con su móvil. Es decir, que es posible que se pueda descargar en horas o en varios días; todo depende si no se encuentran problemas mayores.

Imagen de la nueva actualización del Nothing Phone (2) El Androide libre

En primer término el Nothing Phone (2) se actualiza con mejoras para la pantalla de inicio, la de bloqueo, un nuevo efecto atmosférico para el wallpaper o incluso la capacidad de utilizar un tema monocolor. Estas son las novedades para la personalización:

Se ha rediseñado la página de personalización de la pantalla de inicio y de bloqueo, y mejorado el flujo de la edición del wallpaper para que se comprendan mejor todas las opciones.

y de bloqueo, y mejorado el flujo de la edición del wallpaper para que se comprendan mejor todas las opciones. Nuevo efecto atmosférico para el wallpaper: transforma la foto de fondo en un wallpaper dinámico que trae movimiento a los colores de la pantalla de inicio.

para el wallpaper: transforma la foto de fondo en un wallpaper dinámico que trae movimiento a los colores de la pantalla de inicio. Nuevo efecto de cristal para el wallpaper para aplicar una apariencia visual única.

para el wallpaper para aplicar una apariencia visual única. Se introducen fondos de pantalla con colores planos para una apariencia más limpia de la pantalla de inicio.

Se añade un tema de color monocromo en la sección de colores básicos.

Mejoras a la interfaz Glyph

Si hay un sello de identidad común para los móviles de Nothing lanzados en España éste es la interfaz Glyph que se sitúa en la parte trasera del Nothing Phone (2). Estas son sus novedades:

Integración del progreso Glyph para la app Google Calendar : sigue el progreso de los eventos inminentes con un contador de 5 minutos en la interfaz.

: sigue el progreso de los eventos inminentes con un contador de 5 minutos en la interfaz. El contador Glyph ahora da soporte a los ajustes prestablecidos de tiempo , lo que permite configurar uno bien rápido con la duración deseada.

, lo que permite configurar uno bien rápido con la duración deseada. Ahora se puede acceder al contador directamente desde la pantalla de bloqueo sin tener que desbloquear el dispositivo.

Se añade una opción para abrir el contador con una pulsación en vez de mantenerla para acomodar el widget de los ajustes rápidos.

Se añade una nueva animación Glyph cuando se está usando el NFC.

Mejorada la experiencia de Flip a Glyph.

Los gestos en la actualización

Nothing OS 2.5 trae consigo nuevos gestos para mejorar la experiencia de usuario del Nothing Phone (2) y la mejora de algunos al igual que la configuración de la doble pulsación en el botón de encendido. Estas son las mejoras:

Se puede personalizar la pulsación doble del botón de encendido para acceder a una función seleccionada. Disponible desde ajustes > sistema > gestos.

del botón de encendido para acceder a una función seleccionada. Disponible desde ajustes > sistema > gestos. Más opciones para los accesos directos en la pantalla de bloqueo: no molestar, silenciar, lector de códigos QR y cámara de vídeo.

en la pantalla de bloqueo: no molestar, silenciar, lector de códigos QR y cámara de vídeo. Haz capturas de pantalla rápidamente con el gesto de tres dedos.

con el gesto de tres dedos. Nuevo menú y editor de capturas de pantalla que permite acceder a funciones avanzadas de edición y borrados rápidos.

Otras mejoras

Hay otros detalles con los que Nothing quiere sumar una mejor experiencia en general para la nueva actualización. También se incluye una optimización de la estabilidad de la cámara que se notará muy bien en el día a día. Son estos:

Optimizada la experiencia de la app Tiempo y mejorada la notificación de las alertas de tiempo.

y mejorada la notificación de las alertas de tiempo. Se ha rediseñado visualmente el gesto de hacia atrás para estar a la par que el estilo de Nothing.

para estar a la par que el estilo de Nothing. Se ha hecho posible configurar los volúmenes del sonido de notificación y llamada de forma separada con una actualización de la interfaz de control de volumen.

Se ha actualizado la disposición de los ajustes rápidos y el soporte a una serie de nuevos iconos del dispositivo.

Mejorada la estabilidad de la cámara.

Mejorada la estabilidad del sistema en términos generales para una experiencia más fluida.

Los nuevos widgets

Se estrenan tres nuevos widgets dedicados a la salud, la reproducción de música y la salud digital. Con ellos se cierran todas las novedades que llegan en Nothing OS 2.5 para una versión que está siendo desplegada por fases. Estos son los tres nuevos:

Widget de podómetro : sigue tus pasos diarios desde la pantalla de inicio. Se pueden poner objetivos y monitorizar el progreso.

: sigue tus pasos diarios desde la pantalla de inicio. Se pueden poner objetivos y monitorizar el progreso. Widget de reproductor de medios : muestra la canción que está sondando. Controla la música fácilmente mientras se hacen otras tareas con el móvil.

: muestra la canción que está sondando. Controla la música fácilmente mientras se hacen otras tareas con el móvil. Widget de tiempo en pantalla: monitoriza y gestiona el tiempo que para el usuario frente a la pantalla del móvil para cuidar el estilo de vida digital.

Un último detalle, para usar los nuevos widgets hay que actualizar las apps Nothing Widgets y Nothing Launcher. La información está disponible desde el foro de su comunidad.

