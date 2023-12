Android Auto no reconoce mi voz con Google Maps: el fallo que está sacando de quicio a los conductores

Android Auto sigue creciendo, y sigue recibiendo nuevas actualizaciones; de hecho, el ritmo de lanzamientos es tan acelerado que no hemos visto nada parecido en Android hasta ahora. Sin embargo, eso no son sólo buenas noticias, y también trae su buena ración de inconvenientes y fallos en Android Auto.

Debido al desarrollo acelerado que Google ha implementado en Android Auto, prácticamente cada mes están llegando nuevas funciones, como el nuevo Google Maps para Android Auto; eso es lo que lo está diferenciando de otros sistemas para coche como CarPlay de Apple.

Sin embargo, las prisas no suelen ser buenas en el desarrollo de software, y eso se está notando en una gran cantidad de ‘bugs’ y fallos que aparecen de manera esporádica en Android Auto. El último es tal vez uno de los más molestos, y potencialmente, peligrosos.

Sin voz en Android Auto

Muchos usuarios se están encontrando de repente con que Android Auto no reconoce su voz. Cuando intentan dar una orden con la voz, aparece un mensaje en la pantalla que indica “los comandos de voz no están disponibles en este momento”; sin más información que esa, no está claro qué es exactamente lo que está fallando, ni cómo se puede arreglar.

Los comandos de voz son muy importantes para usar Android Auto. Ya sabemos lo peligrosas que pueden ser las distracciones al volante, y ponernos a mirar la pantalla del coche mientras conducimos es parecido a mirar el móvil. Si tenemos que usar la pantalla táctil para abrir apps o usar funciones, corremos el riesgo de distraernos y acabar en un accidente, posiblemente mortal dependiendo de las circunstancias.

En Android Auto, los comandos de voz permiten hacer todo tipo de cosas. Desde abrir Google Maps e indicar una dirección para la ruta, a reproducir canciones de nuestro artista favorito o hacer llamadas de teléfono usando el ‘manos libres’, todo eso se puede hacer directamente con órdenes de voz y sin necesidad de tocar la pantalla. Sin esta función, la utilidad de Android Auto se pierde.

Lo peor de todo es que este no es un problema nuevo; fue descubierto por primera vez a mediados de noviembre, pero por aquel entonces afectaba sólo a una pequeña cantidad de usuarios. Conforme la última actualización se ha ido instalando en más móviles, más usuarios están sufriendo de este problema; y por ahora, Google no ha realizado ninguna declaración al respecto. Es muy probable que el problema se resuelva con una futura actualización, pero no lo sabremos porque Google ha cogido la mala práctica de no informar a los usuarios de qué novedades incluyen las actualizaciones de Android Auto (algo que, por cierto, va en contra de sus propias reglas de la Play Store).

En definitiva, da la sensación de que estos problemas son fruto de la política de Google de acelerar el desarrollo de Android Auto y lanzar las actualizaciones de manera progresiva y sin aportar información a los usuarios.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan