Google Maps, dónde está mi coche: lo nuevo con Android Auto evitará que lo pierdas después de aparcar

Una de las apps esenciales en nuestro coche es, sin duda alguna, Google Maps para Android Auto. La integración con el coche es una de las grandes ventajas de esta app de mapas, incluyendo la creación de rutas adaptadas a nuestro motor o los avisos de radares automáticos según nuestra localización.

Sin embargo, la experiencia de Google Maps podría ser incluso mejor; y es que hay que recordar que la versión de Android Auto de esta app es independiente de la app móvil, y que por lo tanto, no cuenta con las mismas funcionalidades.

Afortunadamente, Google está trabajando para implementar todas las funciones de Maps para Android, en Android Auto. El último ejemplo es una de las funciones más útiles que podemos recomendar si tenemos la app.

Aparcamiento en Google Maps

Desde hace un tiempo, la app de Google Maps para Android permite marcar nuestra localización como el lugar de aparcamiento de nuestro coche; y ahora, 9to5Google ha revelado que esta función está llegando poco a poco a la versión de Maps de Android Auto. Se trata de una nueva opción que aparecerá cuando lleguemos al destino que hemos marcado en la ruta.

Cuando lleguemos al punto de destino, y nos paremos, la app automáticamente nos dará la bienvenida al lugar; justo debajo, veremos una nueva opción para “guardar el aparcamiento”. Si la pulsamos, Maps se acordará de la localización exacta en la que hemos dejado el coche; cuando volvamos a esta zona, sólo tenemos que consultar Google Maps en nuestro móvil y veremos el lugar en el que está aparcado el coche. Además, Maps también nos mostrará un recordatorio en nuestro móvil Android al día siguiente, que nos indicará dónde habíamos aparcado. Como la información se sincroniza con nuestra cuenta, estará disponible en todos los dispositivos en los que hayamos iniciado sesión con Google Maps, no sólo en Android Auto.

Esta localización puede no ser completamente precisa, y puede depender de la diferencia que hay entre el lugar de destino y el lugar en el que finalmente hemos aparcado; aún así, puede ser la salvación para muchos conductores que no se acuerdan del lugar en el que dejaron el coche, especialmente si es una zona que no suelen visitar.

Por el momento, sólo algunos usuarios han podido usar esta nueva funcionalidad de Google Maps, pero como es lo habitual, se espera que llegue poco a poco a todo el mundo.

