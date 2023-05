Google hará un borrado masivo de cuentas en diciembre: qué hacer para no perder el correo de Gmail

Gmail, YouTube, Android... todo depende de una cuenta de Google donde se avecina un particular armagedón en aquellos perfiles que lleven sin usarse mucho tiempo, incluyendo para los usuarios de España. Y es que el gigante de Mountain View ha anunciado cambios en sus directrices que tienen que ver con las cuentas inactivas y realizará un borrado masivo.



Ya en 2020, justamente cuando se acabó el periodo gratuito de almacenamiento ilimitado de Google Fotos, la gran G actualizó los términos para sus cuentas en los que se citaba la posibilidad de eliminar los datos almacenados en aquellas que no han sido 'tocadas' en dos años.

Ahora todo se tercia a peor con un nuevo cambio que recoge Ruth Kricheli, jefa de producto, en una publicación escrita en el blog donde avisa de que estas cuentas inactivas podrían ser borradas por completo. Incluyendo la dirección de un correo electrónico.

Reactivación de una cuenta de Google Google El Androide libre

Eso sí, esta nueva directriz no se aplicará hasta diciembre de este año, así que todavía hay un poco de tiempo para poder recuperar el inicio de sesión de esas cuentas que podemos tener en el olvido.

Hay que recordar que todo móvil Android está vinculado a una cuenta de Google, así que usado normalmente, como citaremos a continuación, no va a suponer ningún peligro según recoge la misma Google con cierta actividad que se vaya realizando periódicamente.

Otro detalle importante es que las direcciones de correo electrónico de Gmail no podrán ser recuperables para su uso. Es decir, que se borrará por completo sin poder hacer nada al respecto.

Evitar que Google borre mi cuenta

Google cita que la actividad de una cuenta se mide en las acciones de recibir o envío de un email, el uso de Google Drive, ver un vídeo en YouTube, descargar una app en la Google Play Store, usar la búsqueda o simplemente usar el inicio de sesión en una aplicación o servicio de terceros.

De todas maneras, hay que estar atentos, ya que estas actividades no cubren el uso común de una cuenta de Google como puede ser configurar el alias para la redirección de un email al principal, y no queda bien claro si estas cuentas finalmente serán eliminadas.

Pasos de una cuenta activa Google El Androide libre

También aclara que mantener una suscripción activa a un servicio tipo Google One mantendría la actividad, pero no es algo muy común en las cuentas alternativas que podamos tener, así que hay que andar con cuidado si no queremos perder alguna.

Finalmente, todo esto se aplica a las cuentas personales y no a las usadas para organizaciones tipo escuelas o de negocios. La idea de Google, cuando se aplique esta nueva directriz, es que la compañía comenzará primero con las cuentas que fueron creadas y no volvieron a ser usadas en ningún momento. De todas formas, avisará a estas cuentas con meses de antelación antes de pasar a su eliminación completa.

