Por qué el Tesla Model 3 ha bajado tanto de precio, y qué alternativas tienes

Hoy Tesla ha dado un golpe sobre la mesa, anunciando una bajada de precio en el Tesla Model 3, su coche estrella. Un movimiento que hace incluso más atractivo al coche eléctrico más popular en todo el planeta; no dudamos que las ventas mejorarán en respuesta.

Es especialmente importante que Tesla por fin baja de la barrera psicológica de los 40.000 euros que hasta ahora había sido su “tope”; la versión básica del Model 3 ahora cuesta 39.990 euros, una cifra que puede bajar hasta los 32.990 euros si aplicamos el plan MOVES III. El resto de modelos también bajan de precio, y el Gran Autonomía ahora cuesta 49.990 euros y el Performance, 53.990 euros. El resto de la gama recibe rebajas incluso mayores, pero comprensiblemente el Model 3 es el que más atención ha recibido al ser el más asequible.

Son cifras muy buenas y que pueden hacer que hayas visitado la página de Tesla en cuanto las has conocido. Y no te culpamos, porque el Model 3 ya era muy recomendable si queríamos dar el salto a los coches eléctricos. Sin embargo, puede que te convenga esperar, al menos, considerarlo un poco antes de contratar nada.

Debemos hacernos una pregunta muy básica, pero que a mucha gente se le olvida a la hora de comprar cualquier producto: ¿por qué ha bajado tanto de precio? No es que Elon Musk haya decidido perder dinero aposta, es que no ha tenido más remedio.

Ya hay alternativas al Tesla Model 3

Para empezar, el mercado es muy diferente a cuando el Model 3 fue presentado inicialmente: ahora hay muchas más alternativas y en algunos casos, son incluso superiores. Atrás quedaron los tiempos en los que Tesla era sinónimo de coche eléctrico, y eso es bueno; ahora que las marcas ‘tradicionales’ están alcanzando a Tesla, podemos hacer una verdadera comparativa y no aceptar el modelo de Tesla simplemente porque es el único competente que existe.

Hyundai Ioniq 6.

Antes he hablado de la barrera de los 40.000 euros, y no es casualidad que la rebaja haya puesto el precio justo por debajo: ese es el precio que tienen muchas alternativas al Model 3. Hace poco, de hecho, fue presentado el Hyundai IONIQ 6, un sedán eléctrico con un diseño muy futurista y elegante, y con una autonomía de hasta 614 kilómetros con una carga en ciclo WLTP. ¿Su precio? Parte de los 40.210 euros, por lo que hubiera dejado “en evidencia” al Model 3 básico que costaba 46.200 euros. Pero ya no.

No creemos que sea casualidad que el nuevo precio del Model 3 se coloque justo debajo de este nuevo coche de Hyundai, porque puede ser uno de los grandes contrincantes que tenga en el mercado español. Y no es el único.

Renault Megane E-Tech

La mayoría de las marcas populares en España ya empiezan a ofrecer modelos eléctricos que rondan los 40.000 euros, en ocasiones incluso menos. El Renault Megane E-Tech, por ejemplo, es un nombre muy reconocible y aunque el formato no es el mismo (es más un SUV), el precio es muy parecido, partiendo de los 42.912 euros. Y si buscas algo más pequeño, lo tienes “local”: Cupra, propiedad de Seat, ofrece el Cupra Born por 40.100 euros, y parece hacer honor al espíritu deportivo de la marca.

Es cierto que aún queda mucho por mejorar en este rango de precios, que aún está compuesto en su mayoría de modelos de gamas más bajas que han sido electrificados. Pero es innegable que ya hay modelos capaces de enfrentarse de tú a tú contra el Model 3, más modernos y con autonomía comparable.

El Model 3 ya no es nuevo

Y eso nos lleva a la segunda motivación tras la bajada de precio: el Model 3 ya no es un coche nuevo. Aunque era muy avanzado cuando fue lanzado en el 2017, a estas alturas características como la pantalla gigantesca en el interior, las ayudas a la conducción o el diseño ya no son tan especiales.

Es por eso que Tesla puede estar preparando una nueva versión del Model 3, lo que se conoce en la industria como un “restyling”. Es decir, que no sería un coche completamente nuevo, pero sí que recibiría cambios estéticos y técnicos para modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias.

El supuesto 'restyling' del Tesla Model 3

Un restyling semejante se ha filtrado en Reddit y, aunque Tesla no ha confirmado que sea real, si lo es podría explicar la repentina bajada de precios. Al fin y al cabo, Tesla no quiere quedarse con unidades viejas y le conviene deshacerse de ellas antes de presentar la nueva versión, que presumiblemente vendrá con un nuevo precio.

La foto filtrada muestra un Model 3 algo diferente, con un diseño más agresivo y deportivo en el frontal gracias a los nuevos faros delanteros y el nuevo capó; evidentemente, la foto no nos dice nada de otros posibles cambios técnicos, como nuevas baterías o motores, pero los rumores indican que ese será el caso.

En realidad, Tesla lleva ya unos meses haciendo pruebas en carreteras públicas con coches camuflados, y es un secreto a voces que prepara una revisión de uno de sus coches. Por lo tanto, si compras ahora un Model 3, debes hacerlo con la posibilidad de que en unos meses salga una nueva versión más atractiva y moderna.

