Elon Musk crea su propia compañía de inteligencia artificial y así desafiar a ChatGPT

Elon Musk prepara todo para no perder la carrera de la IA

Justo hace unos días el propietario de SpaceX, Twitter y Tesla se hizo con 10.000 GPUs para tener los suficientes recursos para iniciar su compañía de IA. Hace unas horas es cuando ha saltado la noticia con X.AI. Corp, con la que quiere seguir la estela de ChatGPT, la misma Bard de Google o Amazon.

X.AI. Corp, la compañía de Elon Musk

Según The Wall Street Journal y The Financial Times, vía Engadget, sabemos que Musk ha creado su propia compañía de inteligencia artificial a la que ha llamado X.AI. Corp. Varias fuentes avisaron de que se realizó una presentación estatal el mes pasado para que esta nueva compañía se incorporase en Nevada y aparezca Musk como el único director general.

Después de todos los ataques que el mismo Elon Musk ha generado en las últimas semanas, para que incluso conociéramos que firmara una carta para que se deteniera el aprendizaje de la IA, ahora ha creado una compañía donde no falta de nuevo esa "X" que podemos ver en la misma SpaceX.

Esta iniciativa no es algo nuevo para Musk, ya que cofundó OpenAI dejando la compañía hace justo más de una década. Pero todo viene con este año en el que ChatGPT ha sido simplemente un tsunami al que es difícil enfrentarse y no queda otra acción que crear una compañía de inteligencia artificial para seguir de alguna forma su estela.

Decimos forma porque de momento se desconoce el objetivo de esta compañía, aunque después de criticar a ChatGPT para comentar que estaba sesgado políticamente, su idea parece que es crear modelos de IA que "busquen la verdad".

Pocos detalles hay más sobre el objetivo de X.AI Corp, ya que de momento hay pocas pistas, aunque después de contratar a dos investigadores de DeepMind en el mes de marzo, incluso al científico Igor Babuschkin, se espera que esté en relación con ChatGPT.

El último dato que se tiene sobre la mesa son esas 10.000 GPUs que ha adquirido para el desarrollo de IA en uno de los centros de datos de Twitter, y por lo que se sabe desde The Times, Musk ya está en conversaciones con inversores de Tesla y SpaceX para buscar el suficiente capital para su nuevo periplo.

