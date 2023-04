Evita que te roben la cuenta de WhatsApp con las nuevas funciones lanzadas hoy

Para muchos de nosotros, WhatsApp es el centro de nuestra vida. Es donde podemos contactar no sólo con nuestros amigos, también con nuestra familia e incluso con nuestro trabajo. Últimamente incluso podemos usarlo para comprar un móvil a través de WhatsApp.

En definitiva, lo último que queremos es que alguien pueda acceder a nuestra cuenta y a nuestros mensajes, y aunque hay buenas prácticas que siempre deberíamos seguir, es posible caer víctima de algún ataque sotisficado.

Protección de cuenta de WhatsApp

Por todo esto, WhatsApp ha anunciado hoy nuevas medidas orientadas a proteger las cuentas de los usuarios, nuevas capas que pondrán más difícil el robo de cuentas y mensajes. Sin embargo, hay que tener en cuenta sus peculiaridades, no vaya a ser que tengamos una mala sorpresa.

Para empezar, a partir de ahora WhatsApp pondrá más dificultades a la hora de llevar nuestra cuenta a un dispositivo nuevo; por ejemplo, si hemos cambiado de móvil. Si intentamos iniciar sesión en WhatsApp en otro dispositivo, ahora aparecerá una nueva ventana emergente en el dispositivo viejo, que tendremos que aceptar antes de poder usar el nuevo. Eso supone que, si no tenemos nuestro móvil viejo, no podremos iniciar sesión en el nuevo; sin embargo, siempre podemos contactar con el servicio técnico de WhatsApp si no podemos acceder a nuestro móvil viejo por cualquier razón.

La nueva protección de cuenta de WhatsApp

Por lo tanto, si vas a cambiar de móvil, es muy importante que no te deshagas del viejo, al menos hasta que termines de configurar tu cuenta de WhatsApp. Lo bueno es que, a partir de ahora, si alguien intenta robarnos la cuenta podremos simplemente negárselo pulsando “No permitir” en la ventana emergente, que nos mostrará información del móvil que está intentando conectarse a nuestra cuenta.

Para la segunda novedad no tendremos que hacer nada. Se trata de la verificación de hardware, que determina que un dispositivo es seguro para usar WhatsApp y que no tiene malware instalado para robarnos la cuenta. Se basa en el uso de una clave de seguridad que se almacena en la memoria del dispositivo, por lo que el usuario no tiene que hacer nada.

Por último, WhatsApp destaca respecto a otras apps de mensajería instantánea por el uso de cifrado de extremo a extremo, que evita que otras personas puedan leer nuestros mensajes. Esto se basa en la creación de códigos de seguridad únicos que podemos ver si en un chat pulsamos en el nombre y en la sección “Cifrado”. La novedad en este sentido es un proceso de “transparencia de claves”, que nos permitirá comprobar que la conexión es segura y cifrada; en esa sección aparecerá una opción para verificar la conexión.

