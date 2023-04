Las apps de Android pueden secuestrar tus datos: lo nuevo de Google va a evitarlo

Cuando te instalas una nueva app en Android, es muy probable que tengas que crearte una cuenta de usuario. Pero ¿qué pasa con esa cuenta cuando dejas de usar la app y la desinstalas?

[Desaparece de la Play Store la app esencial de los smartwatches de Huawei: Google la borra]

Aunque puedas creer lo contrario, la cuenta y tus datos permanecen, en los servidores de los creadores de la app. Tiene sentido, ya que así puedes instalar la app en otros dispositivos y continuar usando la misma cuenta con los mismos datos; pero ¿y si no quieres eso?

Borra tus datos de apps en Android

Google ahora ha anunciado un importante cambio en las reglas de la Play Store, que obligará a los creadores de apps a ofrecer un método para borrar la cuenta y los datos que los usuarios hayan generado durante su uso.

La nueva regla supone que, si una app obliga a crear una cuenta, también debe ofrecer una manera de borrarla cuando la desinstalemos. Sabremos si una app ofrece esa opción mirando en la sección de privacidad de la Play Store, donde también se deben detallar los datos que obtiene la app desde hace ya un tiempo.

La Play Store mostrará si puedes borrar tu cuenta en las apps que instalas Google

Este será un cambio tan grande, que Google ha decidido no hacerlo de golpe. Para empezar, los creadores de apps tendrán hasta el 7 de diciembre (con una extensión hasta el 31 de mayo de 2024) para añadir información sobre cómo borrar las cuentas de usuarios, información que aparecerá en la Play Store. Los usuarios podrán comprobar si la app borra sus datos y cómo se puede acceder a la eliminación de la cuenta, incluyendo un enlace a la página del desarrollador.

En el futuro, las apps tendrán que ser las que borren la cuenta y los datos de los usuarios cuando sean desinstaladas, ofreciéndolo como una opción que debe ser mostrada claramente y ser fácil de encontrar. Además, las compañías no podrán escaquearse mostrando una opción de ‘desactivar’ o ‘pausar’ la cuenta, sino que obligatoriamente tendrán que permitir el borrado completo de la cuenta. Sin embargo, aún no hay fecha para la implantación de estos cambios en concreto, aunque como mínimo no será antes del año que viene.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan