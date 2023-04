Adiós a una app histórica de Android, sin la que tu móvil no sería el mismo

Aunque hay diferencias entre fabricantes, la experiencia de la mayoría de los móviles Android ya es muy parecida. Los móviles Pixel ya son la referencia absoluta, y muchas marcas ya se conforman con hacer cambios mínimos; la razón es sencilla, todo el mundo sabe ya lo que funciona y lo que no.

Buena parte de culpa de esto la tiene Google Now. Este “launcher” fue lanzado como representante de la visión de futuro de Google para los smartphones; y diez años después, podemos decir que todas sus predicciones se han cumplido.

Adiós a Google Now Launcher

Google Now Launcher era un launcher, un tipo de aplicación que determina la interfaz de nuestro móvil. Cuando fue lanzado con el Nexus 5 en el 2013, se presentó como la modernización de la interfaz básica de Android, incluyendo funciones y características que hasta entonces no habíamos visto, pero que ya se han convertido en algo básico en cualquier móvil Android.

Google quería que los móviles fuesen ventanas a Internet, más que dispositivos independientes que ejecutasen software de manera local como un ordenador personal. Fue a partir de Google Now que empezamos a ver la integración de los servicios de Google en Android, que culminó con la separación del sistema operativo de estos servicios para que se pudiesen actualizar más a menudo.

Google Now Launcher, como su nombre indica, ofrecía acceso directo a Google Now, que era como se llamaba el asistente personal para móviles antes de la creación de Google Assistant. Estaba integrado en la app de Google para Android, y nos permitía acceder a las famosas tarjetas de información, que mostraban datos que nos podrían interesar como la predicción del tiempo en nuestra zona o noticias en nuestra zona. También ofrecía acceso al asistente con comandos de voz como “Ok Google”.

Google Now marcó el camino que iba a seguir Android

Hoy en día, los móviles Android tienen todas esas funcionalidades integradas de serie, con las tarjetas de Discover o el mencionado Google Assistant. Pero fue el launcher de Google Now el que nos descubrió las posibilidades que tenía; hay que tener en cuenta que, hasta entonces, nadie se había atrevido a intentar semejante integración de servicios web en un móvil.

Aunque Android ha seguido evolucionando, Google Now Launcher seguía disponible para dispositivos viejos. La verdad es que su existencia ya no tenía sentido, porque todas sus funciones ya estaban presentes en los launchers de los Pixel y de cualquier fabricante de móviles Android. Sin embargo, el código de Google Now nunca llegó a ser eliminado, y continúa integrado en la app de Google que tenemos todos en el móvil. En el 2017, Google advirtió que iba a abandonar el desarrollo de Google Now, y ahora cumplirá esta advertencia.

En 9to5Google han descubierto que la nueva versión beta de la app de Google incluye un mensaje que avisa que Google Now dejará de funcionar este mes de abril, y que el launcher cambiará automáticamente al que viene por defecto en el dispositivo.

Aunque creas que esta noticia no te repercute si tienes un móvil relativamente nuevo, en realidad podría afectarte. Si Google elimina el código necesario para el launcher, se espera que la app de Google sea más ligera, y eso debería traducirse en un tamaño de descarga menor y menos espacio de almacenamiento ocupado.

