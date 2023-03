El Internet por satélite ya no cuesta tanto de golpe con lo nuevo de Starlink en España

Con todo el lío que está provocando en Twitter, es fácil olvidar que Elon Musk tiene otras empresas que tal vez pueden ayudar más a la humanidad. Hablamos de Starlink, el servicio de Internet por satélite.

El gran problema del 5G y otras tecnologías inalámbricas similares es que requieren de la instalación de antenas repetidoras cercanas para poder conectar nuestros dispositivos; y eso no siempre es posible en zonas poco habitadas o desarrolladas. La solución está en usar satélites, algo que algunos móviles ya permiten pero que normalmente requiere de la instalación de hardware caro y complejo.

Starlink más barato en España

Starlink no es el primer servicio de Internet por satélite, pero sí que es el más interesante al usar una gigantesca red de pequeños y simples satélites que rodearán la Tierra, en vez de unos pocos dispositivos más grandes y complejos.

También es un servicio más atractivo para el consumidor al facilitar mucho la instalación y el uso del servicio. Sólo tienes que colocar una antena apuntando al cielo y conectar un dispositivo para obtener Internet en tu casa sin importar dónde vivas o dónde estés. Sin embargo, sigue siendo algo caro: el coste de la suscripción mensual es de 70 euros al mes, y a eso hay que sumar el coste de la antena y los dispositivos, un pago único de 300 euros.

El equipo de Starlink ahora se puede conseguir por alquiler Starlink

Ahora, Starlink ha anunciado que los usuarios españoles del servicio tendrán otra opción que no será tan agresiva con nuestro bolsillo, al menos inicialmente. Se trata de la modalidad de alquiler de Starlink, que nos permite conseguir el hardware necesario para conectarnos al servicio por sólo 15 euros al mes.

En esta modalidad, no compramos los dispositivos, sólo los alquilamos durante el tiempo que usemos el servicio. Por lo tanto, esto es ideal si vamos a vivir temporalmente en una localización remota, o si simplemente no tenemos semejante cantidad de dinero. Como Starlink no tiene contrato de permanencia, en cualquier mes podemos dejar de pagar y devolver los dispositivos a la compañía.

La app de Starlink nos ayudará a obtener la mejor cobertura Starlink

Esta opción será ideal para mucha gente, y justo lo que esperaban para probar el servicio. Sin embargo, recuerda que no merece la pena si planeas usarlo durante al menos 20 meses, ya que durante ese tiempo acumularás 300 euros de alquiler y en ese caso, te saldría mejor comprar el equipo y tenerlo para siempre.

