Más de 10 años de actualizaciones Android, lo que es imposible en móviles se hará en coches

¿Cuánto tiempo debería durarte un móvil? Esa cifra es diferente según preguntes a los usuarios o a los fabricantes; estos últimos, evidentemente, prefieren que cambies de móvil cada año con cada nueva generación, pero poco a poco se están ajustando a la realidad.

Es gracias a esto que el soporte de Android está mejorando enormemente. Sólo en los últimos meses, hemos visto ya varios compromisos de fabricantes para seguir actualizando sus móviles durante años. La mejor en este sentido es Samsung, que promete 4 años de actualizaciones para muchos de sus modelos, lo cual encaja más con las costumbres de los usuarios; la mayoría cambiará de móvil antes de que se cumplan esos 4 años.

Ahora imagina tener que cambiar de coche después de 4 años porque ya no es seguro, o porque es posible hackearlo. Sería ridículo y, sin embargo, eso es justo lo que muchos nos estamos imaginando que ocurrirá con la expansión de Android en los coches.

Cuánto durará el soporte de Android en coches

Gracias a Android Auto y a Android Automotive (no confundirlos), nuestros nuevos, y no tan nuevos coches, pueden acceder a funciones inteligentes y multimedia que hasta no hace mucho no eran posibles. Pero este sistema más complejo y completo trae sus inconvenientes, sobre todo a la hora de darle soporte.

Todo indica que la situación será muy parecida a la de los móviles, en el sentido de que dependeremos de los fabricantes para que mantengan el sistema actualizado; y los habrá mejores y peores en este sentido. Al igual que ocurre en móviles, Google no es la responsable de ofrecer soporte directo a los usuarios, al menos hasta que salga un “Pixel Car”.

Volkswagen dará soporte a Android durante muchos más años que un smartphone VW

Google sólo lanzará nuevas versiones de la versión de código abierto (AAOS), como ocurre con Android (y AOSP), que los fabricantes tendrán que adaptar a sus sistemas y enviar como actualización OTA a los usuarios. La buena noticia es que parece que algunos fabricantes se están dando cuenta de este desafío.

El Grupo Volskwagen, por ejemplo, tiene su propia división de software para desarrollar y dar soporte a los vehículos de todas sus marcas, llamada CARIAD. Es una muestra de lo importante que se ha vuelto el software en los coches, y lo importante que será para las marcas ofrecer soporte a los usuarios.

Según el CEO de CARIAD, están comprometidos con las diversas marcas de VW a ofrecer soporte de software a sus coches hasta 10 años después del fin de la producción; por lo tanto, dependiendo de cuándo compres tu vehículo bien podrías disfrutar de muchos más años. También se comprometen a un soporte de hardware de 15 años después del fin de la producción.

La mayor complejidad de Android Automotive trae consigo posibles problemas en el futuro El Androide Libre

El motivo tras este soporte tan extendido está en la ciberseguridad. Las actualizaciones no traerán nuevas funcionalidades necesariamente, sino que estarán centradas en tapar agujeros de seguridad y solucionar posibles ‘bugs’ descubiertos en el código.

Conforme estos sistemas ganan en complejidad, también es más posible que aparezcan problemas que sean descubiertos por atacantes. Nadie quiere que un hacker sea capaz de abrir la puerta de nuestro coche, o que pueda instalar un virus en el sistema de infoentretenimiento porque el fabricante no ha actualizado Android.

No todas las marcas podrán hacer frente a un desafío semejante, así que será interesante ver cómo evoluciona el mercado y el compromiso de cada fabricante.

