Tu próximo televisor Samsung vendrá con el brillo bajo, y no podrás subirlo si no haces esto

Los televisores inteligentes han dado importantes saltos en los últimos años en calidad de imagen y funcionalidades. Ya son básicamente smartphones muy grandes, con sistemas como Android TV capaces de ejecutar apps para streaming o para jugar. De la misma manera, el salto a resoluciones 8K y nuevas tecnologías OLED y QLED suponen una mejora notable en la imagen.

Sin embargo, todo eso tiene un coste, y no nos referimos a lo que pagas cuando te llevas el televisor a casa, sino a lo que pagas cuando lo usas. El consumo energético de los nuevos modelos puede ser muy superior al de los antiguos, y eso ha ganado importancia en las nuevas leyes energéticas de la Unión Europea.

Televisores menos brillantes de serie

Pese a las quejas de los fabricantes, la Unión Europea finalmente ha puesto en marcha una nueva reglamentación que obliga a reducir la cantidad de energía que consumen sus televisores. Las nuevas reglas entran en vigor a partir de hoy, y no todas las marcas han podido adaptarse a tiempo, en muchos casos por limitaciones técnicas o porque simplemente cumplir la ley se ha vuelto mucho más difícil.

Los nuevos televisores de Samsung se han visto afectados por la reglamentación europea

Por ejemplo, las nuevas reglas indican que los televisores de resolución 8K deben consumir la misma energía que los televisores 4K; en concreto, deben tener el mismo EEI (índice de eficiencia energética) y por lo tanto, recibir la misma “pegatina” que indica lo eficiente que es un electrodoméstico. Puede parecer algo extraño, ya que es evidente para todo el mundo que un panel consumirá más cuanta mayor sea su resolución; no es sólo por la cantidad de píxeles en pantalla, sino por la mayor potencia de los chips necesaria para procesar la imagen de mayor resolución.

Sea como sea, los fabricantes no consiguieron convencer a los reguladores europeos, y eso les ha obligado a tomar decisiones importantes para su gama de 2023. Es el caso de Samsung que, como explican en Forbes, ha tenido que hacer un par de cambios a sus nuevos televisores 8K que pueden confundir a los usuarios.

Los nuevos televisores 8K de Samsung vendrán con el brillo bajo

Para empezar, los televisores de Samsung ahora vendrán de serie con el brillo ajustado a un nivel mucho más bajo de lo habitual. Eso significa que, nada más instalar nuestro nuevo televisor, la imagen se verá mucho menos brillante, algo que afectará seriamente a su calidad. Lo peor es que no podrás simplemente subir el brillo. Samsung ha creado un nuevo modo de imagen, llamado “Eco”, que es el que viene por defecto y bloquea el nivel de brillo y no permite cambiarlo.

Sin embargo, eso no significa que no vayas a poder subir el brillo nunca más. Lo único que tienes que hacer es cambiar de modo de imagen a otro que permita variar el brillo. Es, por lo tanto, una simple molestia si sabes lo que está pasando; pero si no lo sabes, podrías pensar que el televisor viene con un error de fábrica. Imaginamos que Samsung hará algo, como mostrar un mensaje, para enseñar a los usuarios a saltarse esta restricción; si no, esperamos al menos que su servicio técnico esté listo para muchas llamadas de usuarios confundidos.

La alternativa era que los nuevos televisores de Samsung no llegasen al mercado europeo, así que tener que cambiar de modo de imagen es la solución menos mala.

