Android TV y Google TV van a solucionar el gran problema de falta de espacio en tu televisor

Si tienes un televisor Android TV, o un Chromecast con Google TV, seguramente te habrás encontrado un problema habitual en esta plataforma: la falta de espacio de almacenamiento. Según Google, los televisores tienen de media 8 GB de almacenamiento, frente a los 64 GB de los smartphones.

La mayoría de televisores cuenta con muy poco almacenamiento integrado en el hardware, por una sencilla razón: la mayoría de usuarios usa servicios de streaming y si quiere reproducir archivos locales, suele usar una unidad de almacenamiento externa por USB, por ejemplo. Sin embargo, eso supone un problema para otras cosas.

El gran problema de Android TV y Google TV

Tener poco almacenamiento interno supone que tenemos poco espacio para instalar nuevas apps, y es posible que necesitemos borrar algunas antes instalar más. No sólo eso, el problema de almacenamiento es tan grave que ha llegado a afectar a las actualizaciones del sistema. Eso fue lo que le ocurrió al primer Chromecast con Google TV, que se quedó en Android 10 durante años simplemente porque no tenía suficiente espacio para descargar la nueva versión del sistema; no fue hasta el mes pasado que por fin consiguió recibir Android 12.

La buena noticia es que Google ya dio con una solución, y ahora sólo queda forzar su aplicación. Hablamos de Android App Bundle (AAB), el nuevo formato de app que Google presentó en el 2018 pero que hasta ahora, realmente no había conseguido sustituir a las APKs clásicas.

Los televisores Android TV no tendrán que cargar todas las partes de la app Google

Eso cambiará, al menos en Android TV y Google TV, donde a partir de mayo de 2023 será obligatorio usar AAB para las apps. Google ha justificado esta obligación en que el software para televisores ha crecido, mientras que el hardware se ha quedado tan limitado como siempre.

Los App Bundles son capaces de obtener un ahorro del 20% de media en el tamaño de las apps comparado con las APKs normales; lo consiguen eliminando las partes innecesarias para nuestro sistema. En un APK se incluyen todos los recursos y código necesarios para ejecutar la app en todo tipo de dispositivos y sistemas; todo eso se descarga en el almacenamiento pero sólo se usa lo que realmente se necesita. En un AAB, en cambio, se incluye información para generar un APK diferente para cada tipo de dispositivo, dependiendo de lo que requiera; de esta forma, el archivo resultante ocupa menos espacio. Los AAB también permiten activar la función de archivado, que en vez de desinstalar la app completamente sólo elimina algunos datos.

Los App Bundles ya son obligatorios para todas las apps nuevas en Google Play, pero es la primera vez que Google obliga a usarlos para uno de sus sistemas.

