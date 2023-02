SkyShowTime ya disponible en España, así puedes conseguir la alternativa a Netflix por 3 euros

Otra alternativa a Netflix llega a España, y justo a tiempo. En un momento en el que mucha gente está planteándose seriamente si seguir pagando por Netflix, llega un servicio que promete buen contenido por una fracción de ese precio; pero hay detalles que debes tener en cuenta.

SkyShowTime se presenta como una especie de “cajón de sastre”, con contenido proveniente de diferentes productoras y otros servicios de sus propietarias. A eso hay que sumar contenido propio producido para el mercado español que, por ahora, es su mayor baza aparte del precio.

SkyShowTime en España

SkyShowTime llega con varias series y películas muy famosas, incluyendo clásicos de las productoras implicadas en su creación, Universal y Paramount. Por lo tanto, tenemos “taquillazos” como Misión Imposible, Fast & Furious, Gladiator, Indiana Jones, Bourne, Gru Mi Villano Favorito, o Jurassic World; este será el gran atractivo para quienes querían ver esos clásicos.

Además, este servicio también presume de series que han dado que hablar, como 1923, Halo, Yellowstone o Tulsa King. Son producciones protagonizadas por estrellas reconocibles. Además, SkyShowTime se estrena en España con una producción española, Bosé, cuyo estreno estaba siendo muy esperado.

1883

1932

A Friend of the Family

American Gigolo

Funny Woman

Halo

Law & Order Temporadas 21 y 22

Let The Right One In

Mayor of Kingstown

Pitch Perfect: Bumper in Berlin

Souls

Star Trek: Strange New Worlds

The Best Man: The Final Chapters

The Calling

The Fear Index

The Great Game

The Midwich Cuckoos

The Offer

The Rising

The Undeclared War

The Tulsa King

Vampire Academy

Yellowstone

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

La saga Despicable Me (GRU: Mi Villano Favorito)

La saga Fast & Furious

Mamma Mia!

La saga Mission:Impossible

La saga Star Trek

La saga Jurassic Park

La película de Bob Esponja

SkyShowTime ya está disponible para España, después de haber sido lanzada en muchos países europeos. El precio de la suscripción es de 5,99 euros al mes, lo cual ya es bastante barato comparado con otros servicios; pero el golpe de efecto llega con la oferta de lanzamiento, que reduce el precio al 50% para siempre. Eso quiere decir que no importa si el precio cambia en el futuro, siempre tendremos una rebaja del 50% si contratamos ahora; una oferta que perderemos si cancelamos la suscripción en cualquier momento, ojo.

En estos momentos, eso deja el precio de la suscripción en apenas 2,99 euros al mes, un auténtico “chollo” teniendo en cuenta el contenido ya disponible. La oferta es válida hasta el 25 de abril de 2023, así que tenemos tiempo.

Podemos suscribirnos a SkyShowTime directamente desde la página web oficial. El servicio tiene app para móviles y televisores como Smart TV, y permite la creación de 5 perfiles de usuario por cada cuenta para nuestros familiares. Podemos descargar contenido desde la app para verlo donde queramos sin necesidad de conexión.

Aunque SkyShowTime tiene el potencial de ser una gran alternativa en el sector del streaming en España, no es perfecta. La gran limitación está en la calidad de imagen: el servicio está limitado a alta definición, es decir, 1080p; si tenemos un televisor 4K, no lo aprovecharemos con SkyShowTime. Al menos, el sonido puede ser Dolby 5.1 envolvente, y no hay anuncios.

