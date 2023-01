El futuro de Android tiene mala pinta: Fuchsia OS afectado por los despidos de Google

El desarrollo de Fuchsia OS ha sido confuso, y ahora llega un nuevo giro de guion que puede afectar a su implementación. Aunque inicialmente se planteó como “el sucesor de Android”, en realidad es la base sobre la que se construirán todos los sistemas de Google, incluido Android.

El 2023 iba a ser importante para Fuchsia OS, que ya está disponible en algunos dispositivos inteligentes como varios modelos de Nest Hub pero que iba a expandirse a móviles, tablets y ordenadores. Una plataforma única que dominaría el mercado, adaptándose a cada tipo de dispositivo.

Fuchsia, afectada por los despidos de Google

Sin embargo, ahora ese futuro está en duda, después de que The New York Times haya revelado que una buena parte de los despidos anunciados la semana pasada por Google afectan al equipo de desarrollo de Fuchsia.

En concreto, de las 400 personas que están implicadas ahora en Fuchsia OS, aproximadamente el 16% han sido despedidas; y esa cifra no es final, ya que aún quedan muchos empleados que viven fuera de los Estados Unidos que aún no han sido notificados. No sabemos exactamente los puestos que ocupaban los afectados, y cómo cambiará el desarrollo del nuevo sistema con una plantilla más pequeña, pero es evidente que no será lo mismo que antes.

Android se iba a ejecutar sobre Fuchsia

Es un movimiento extraño, ya que precisamente no hace mucho que hablábamos de que Google había acelerado el desarrollo de Fuchsia, organizando un evento para programadores centrado en las herramientas de creación de apps para Fuchsia.

De esa manera, también supimos que el plan original era que las apps de Android iban a ser compatibles con Fuchsia, para facilitar la migración al nuevo sistema. Android se ejecutaría como una “capa” encima de Fuchsia, por lo que para el usuario medio la diferencia no iba a ser evidente a simple vista.

La pregunta ahora es qué pasará con estos planes con un personal al menos un 16% más pequeño. Google no ha realizado ninguna declaración al respecto, y no está claro si los plazos han cambiado.

Este no es el único proyecto para el futuro afectado por los despidos masivos en Google. Area 120, el grupo dedicado a desarrollar ideas experimentales ha sido prácticamente disuelto, con casi todos sus empleados fuera ya de la compañía y sólo tres proyectos aún siguen en desarrollo.

