Estos son los primeros auriculares del mundo que graban los sonidos que te rodean en 360 grados

Si tuviésemos que poner en una lista mejores auriculares inalámbricos del mercado, los Samsung Galaxy Buds 2 Pro sin duda estarían ahí arriba. Llegamos hasta el punto de decir que pueden ser los mejores auriculares para Android que puedes comprar.

Eso no lo dijimos sólo por la calidad de sonido; hay muchos modelos en el mercado que suenan igual de bien. Lo que realmente los hace destacar es la apuesta por las nuevas tecnologías, y lo mejor es que están recibiendo actualizaciones con más funciones.

Grabación de 360 grados con auriculares

La última actualización de los Galaxy Buds 2 Pro es llamativa, porque los convierte en los primeros auriculares inalámbricos de este tipo que pueden grabar sonido en 360 grados. Es decir, que son capaces de grabar el audio que te rodea, y cuando lo reproducimos realmente parecerá que ‘estamos ahí’.

Hasta ahora, la tecnología de sonido espacial o en 360 grados se ha centrado en la reproducción; estos auriculares ya eran compatibles con eso, siendo capaces de reproducir sonidos provenientes de diferentes fuentes como los instrumentos de una banda tocando en directo.

Los Galaxy Buds 2 Pro de Samsung pueden grabar sonido en 360 grados

La verdadera novedad es que ahora Samsung ha aplicado esa tecnología a la grabación, algo que es mucho más raro y normalmente requiere comprar hardware especializado que no es precisamente barato. Que ahora unos ‘simples’ auriculares puedan hacerlo es un salto de gigante.

Curiosamente, el mayor obstáculo no ha estado en el hardware. Muchos auriculares ya cuentan con varios micrófonos integrados, así que en teoría es perfectamente posible usarlos todos como fuente a la vez; sin embargo, hasta ahora esos micrófonos se usaban sólo para eliminar ruidos en llamadas y no para grabar todos a la vez, por una sencilla razón: no había suficiente ancho de banda para transmitir tanta información al móvil.

El as en la manga de los Galaxy Buds 2 Pro está en Bluetooth LE Audio, el nuevo estándar que permite mejorar la calidad de sonido al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía. Gracias a LE Audio, es posible usar tanto los micrófonos del lado izquierdo como los del lado derecho, obteniendo una grabación de 360 grados.

