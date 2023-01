WhatsApp te va a facilitar la vida contra esos usuarios pesados que no quieres volver a ver

Conforme añadimos contactos a WhatsApp y nos metemos en más grupos, es inevitable que nos encontremos a alguien que no nos cae bien; peor aún, podemos encontrarnos acosadores o gente obsesionada por algún motivo con nosotros, como ocurre en redes sociales como Twitter.

[WhatsApp en Android lanza la posibilidad de que puedas configurar tu propio avatar]

Conforme WhatsApp se hace más grande y pasa a ser algo más que una app de mensajería, era importante que Meta incluyese más herramientas para controlar quién nos puede hablar, y eso es justo lo que ha hecho en la versión beta de la app.

Bloqueo de usuarios en WhatsApp fácil

La nueva funcionalidad, descubierta por WABetaInfo, en realidad no es nueva. Ya hace tiempo que podemos bloquear usuarios en WhatsApp, para que no nos puedan volver a hablar y no puedan ver lo que estamos haciendo, como nuestro estado. La novedad está en la cantidad de pasos que tenemos que dar.

Lo que WhatsApp ha implementado es un atajo para bloquear fácilmente a usuarios, algo que ahora podemos hacer dentro de la lista de chats. Hasta ahora, teníamos que abrir un chat con la persona que queríamos bloquear, algo incongruente y que no tiene mucho sentido; también es algo que nos obliga a marcar los mensajes recibidos como leídos para la persona que queremos bloquear.

Con el nuevo atajo, podemos seleccionar el chat, por ejemplo si alguien empieza a hablarnos, y seleccionar la opción de bloquear. Esto ahorrará tiempo y la necesidad de abrir el chat que nos han enviado si ya sabemos que no queremos nada que ver con ese contacto.

La nueva opción de bloqueo de usuarios de WhatsApp WABetaInfo

Esta función no es revolucionaria, pero sí que será especialmente útil si sueles recibir muchos mensajes de gente que no conoces o con la que no quieres hablar, ya que puedes bloquear a todos directamente desde las opciones de la lista de chat. Hubiera sido mejor si pudiésemos bloquear a varias personas al mismo tiempo, pero por ahora, eso no está en desarrollo.

La opción aparecerá en una futura actualización de WhatsApp, aunque por el momento no sabemos exactamente cuándo. Por ahora, sólo algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp pueden usarlo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan