El increíble truco puedes tener WhatsApp en dos móviles a la vez antes que nadie

Los usuarios están esperando como agua de mayo la función multiplataforma para tener la misma cuenta de WhatsApp en dos móviles distintos, y hay un truco que aprovecha que esta función ya está disponible para tablet para hacerlo.

[Cómo enviarte mensajes a ti mismo en WhatsApp: todas las formas que hay]

Con este método no necesitarás descargar ningún software de terceros en ninguno de tus móviles, por lo que es completamente seguro y no requiere nada más que la aplicación oficial de WhatsApp.

En resumen, harás creer a WhatsApp que uno de tus móviles es una tablet, y así podrás utilizar la app de mensajería en dos smartphones a la vez, como sucede con Telegram.

Utiliza WhatsApp en dos móviles Android a la vez

Enlazar WhatsApp El Androide Libre

Ya puedes utilizar la cuenta de WhatsApp que tienes en tu móvil desde tu tablet de forma simultánea gracias a las funciones multiplataforma de la app, y si le haces creer que tu móvil es una tablet, podrás hacer lo mismo, pero en dos móviles.

Para ello, primero tienes que activar las opciones de desarrollador en el segundo móvil en el que quieres usar WhatsApp. Puedes hacer esto pulsando varias veces en el número de compilación, dentro de los ajustes del smartphone. Después, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre las Opciones de desarrollador, en ajustes.

Busca el apartado de Ancho más pequeño y pon 600.

Instala WhatsApp en su versión 2.22.25.8.

Abre WhatsApp y enlaza tu segundo móvil con la cuenta del móvil principal.

WhatsApp, al detectar ese ancho de pantalla, interpretará que el móvil es una tablet, y comenzará el proceso de enlazado, por lo que tendrás que coger el móvil principal, abrir WhatsApp y pulsar sobre el botón de Ajustes para luego darle a Enlazar dispositivo y leer el QR que mostrará la pantalla del otro móvil.

Cuando se complete el proceso de enlazado, tendrás WhatsApp funcionando en ambos móviles de forma funcional, y podrás volver a las Opciones de desarrollador para establecer el ancho de pantalla en su nivel anterior y así que las proporciones de los elementos en pantalla vuelvan a la normalidad.

Cambia el ancho de pantalla en las Opciones de desarrollador El Androide Libre

Para que todo salga bien, es importante que tengas esta versión de WhatsApp —o posteriores— instalada en tu smartphone, ya que, si no, la opción de uso para tablets no estará disponible y este método no resultará.

