Un disco duro barato que cumple para estudiar y trabajar: probamos el Toshiba Canvio Basics

Ya seas un estudiante que quiere guardar los vídeos de su proyecto, o un trabajador por cuenta propia que siempre necesita más espacio, la demanda de almacenamiento ha aumentado en estas semanas.

En el mercado tenemos muchas opciones, aunque no todas encajan con lo que realmente necesitamos. Un error muy común consiste en gastar más de lo necesario, especialmente si nos dejamos llevar por características y tecnologías punteras.

Toshiba Canvio Basics, lo básico

Ese no es un problema que tendrás con el Canvio Basics. Hemos podido probar la oferta más sencilla de Toshiba en cuestión de almacenamiento, y la verdad es que no me ha sorprendido; pero por primera vez en estas páginas, eso es algo bueno.

Y es que, cuando estás manejando datos importantes, lo último que quieres es una sorpresa, una complicación o un quebradero de cabeza. Quieres enchufar y copiar archivos, nada más, y eso es justo lo que ofrece este dispositivo.

Toshiba Canvio Basics Adrián Raya El Androide Libre

El Toshiba Canvio Basics es un disco duro de tipo portátil, por lo que no es necesario que abras el ordenador para instalarlo; eso también supone que es compatible con dispositivos portátiles, aunque si pretendes usarlo en Android hay un par de cosas que deberías tener en cuenta y que luego explicaremos.

El aspecto del Canvio Basics expresa muy bien esa sensación de que no estamos ante nada especial, porque no quiere serlo. Está disponible únicamente en un color negro mate que pasa desapercibido fácilmente en el escritorio y que no pretende molestar en absoluto. Sólo cuenta con dos distintivos externos: el primero es el logotipo de Toshiba, grabado en el plástico externo para no destacar demasiado, y el segundo es la luz que indica que el disco está funcionando. Lo básico, como indica su nombre.

Es un disco duro pequeño, que se puede llevar perfectamente en la mano, así que podemos meterlo en la misma bolsa o compartimento que nuestro ordenador portátil sin muchos problemas, por ejemplo. También es ligero, aunque la sensación en la mano es la de un simple trozo de plástico, sin ningún toque “premium” ni nada por el estilo; lo cual está bien, es justo lo que esperaba y en ese sentido no podemos pedir mucho más.

Una conexión obsoleta

Donde sí quiero concentrar mi crítica es en la elección del puerto. El Toshiba Canvio Basics usa una conexión USB 3.0, que es más que suficiente para un disco duro convencional como este; si fuese un SSD, hubiese pedido algo mejor, pero aquí no tiene sentido, ya que el “cuello de botella” está en el propio mecanismo interno del disco, y sale más barato. Mi problema es que usa un puerto USB micro-B, que probablemente no usarás en ningún otro dispositivo pero que es relativamente común en discos duros; se conecta a nuestro dispositivo con un cable USB-A.

Toshiba Canvio Basics Adrián Raya El Androide Libre

Esto supone que no podemos usar los mismos cables USB-C que probablemente ya tenemos, y que si se nos rompe, tendremos que buscar este específicamente. Me hubiera gustado ver más variedad al menos en los cables incluidos, pero para ello hay que optar por la versión USB-C de este Basics.

Esto ya no será aceptable dentro de poco, cuando USB-C se convierta en el estándar oficial en la Unión Europea, gracias a la normativa que obliga a los fabricantes a adaptarlo. Por ahora, es sólo una pequeña molestia, teniendo en cuenta que muchos portátiles aún conservan aún un puerto USB-A, pero no todos.

Sencillo y con el rendimiento que esperabas

El Toshiba Canvio Basics es el dispositivo más sencillo que puedes usar. Simplemente, conéctalo a tu ordenador y funcionará, punto. Aparecerá como una nueva unidad en tu sistema, perfectamente formateada en NTFS y lista para usar; encontrarás dos archivos PDF que sirven de manual de instrucciones y guía de uso, pero realmente no hay mucho que contar.

La historia es diferente si quieres usar este disco duro en otro tipo de dispositivo. En Android, primero tendrás que encontrar un adaptador para poder conectarlo a tu tablet o móvil, y formatearlo en el formato adecuado. Afortunadamente, todo esto es más fácil que nunca y muchos dispositivos detectan automáticamente que quieres usar un disco duro externo. Leer un disco duro en NTFS desde Android también es posible sin necesidad de formatearlo.

Rendimiento del Toshiba Canvio Basics

En cuanto al rendimiento, es justo lo que podríamos esperar de un disco duro convencional. La tasa de transferencia es el elemento que más ha mejorado con los SSD, así que eso puede ser algo decepcionante si estás acostumbrado a la unidad interna que tiene tu portátil, por ejemplo; pero no debería.

Este es un disco duro diseñado principalmente para almacenamiento de archivos, para mantenerlos siempre que los necesitemos; no tanto para trabajar en ellos directamente. Lo recomendaría para hacer copias de seguridad, o para guardar archivos de vídeo o imágenes grandes de nuestro móvil, por ejemplo.

Por supuesto, la gran ventaja del Toshiba Canvio Basics está en el precio. La versión de 1 TB se puede conseguir por apenas 46 euros en Amazon, y es posible alcanzar hasta los 4 TB por menos de 100 euros en sitios como PcComponentes, una relación capacidad/precio muy buena se mire como se mire.

