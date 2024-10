El invento que multiplica la memoria de tu móvil: graba vídeo en alta resolución sin preocuparte del espacio

Uno de los principales motivos por los que los usuarios en España han cambiado de móvil en las dos últimas décadas no era porque se les rompiera la pantalla o porque el terminal se quedara obsoleto, sino porque se quedaba sin memoria. Hasta hace no mucho tener 128 GB de almacenamiento en el terminal era algo extraordinario y reservado a la gama alta. Esto hacía que usar aplicaciones como WhatsApp, Facebook y hacer algunas fotos ya llenara el almacenamiento del móvil.

Por suerte esto ha cambiado y actualmente esa cantidad es la mínima que se ofrece en cualquier terminal de cualquier categoría, con alguna excepción con móviles o tablets de menos de 100 euros. Es incluso posible encontrar modelos de menos de 200 euros con 256 GB y modelos de menos de 500 con nada menos que 512 GB.

Así, la memoria no era ya un problema, hasta que se ha puesto de moda, por tendencia y por posibilidades tecnológicas, grabar a 4K. Esto ha ampliado mucho la necesidad de memoria dentro de los móviles y en el alojamiento en la nube. Pero lo que sobre todo ha hecho que se necesite mucho más espacio es la capacidad de algunos modelos, por ahora sólo de gama alta, de grabar en 4K a 120 fps, lo que demanda cantidades ingentes de GB para una toma medianamente larga.

Eso obliga a los usuarios no a comprarse el modelo con más almacenamiento, sino a tener que conectar a sus terminales discos duros en los que se va almacenando el vídeo a medida que lo vamos grabando. Este almacenamiento externo se convierte en la única forma de grabar ciertos vídeos en móviles como los iPhone 16 o el Xiaomi 14 Ultra.

Es por eso por lo que cada vez surgen más empresas que quieren buscarse un hueco en ese segmento de mercado, que además está dominado por usuarios que no dudan en pagar lo que haga falta para poder grabar como quieren. Pero también hay espacio para propuestas independientes, como DockCase.

Este producto está actualmente en desarrollo y aparece en la plataforma de micromecenazgo Kickstarter. Se trata de una carcasa para memorias SSD que se conecta a los móviles para poder grabar vídeo o almacenar archivos directamente en la misma, sin ocupar espacio dentro el mismo.

Una de las prestaciones estrella es el diseño, con una estética algo retro que llama la atención sobre todo por su pantalla. Se trata de un panel de colores llamativos con espacio para varias franjas de texto que nos indican ciertos valores del almacenamiento del propio disco duro. De esa manera es posible saber ciertas cosas sin tener que conectarlo a un ordenador o navegar por los ajustes del teléfono.

Se conecta al smartphone mediante un puerto USB-C pero además es capaz de usar la tecnología MagSafe de Apple para que el dispositivo no se quede colgando, lo cual hace que su uso sea mucho más cómodo. En la caja de venta se incluye un imán que se adhiere a la parte trasera de cualquier móvil, o a una funda, para hacer compatible esa tecnología también con móviles que no son de Apple.

En cuanto a las prestaciones técnicas, tendremos hasta 2 TB de memoria si ponemos un disco SSD de esta capacidad. No hay que perder de vista que DockCase es una carcasa para una memoria SSD pero no la incluye, lo que supone pagar un extra de hasta 150 euros en función de la memoria que necesitemos y su capacidad. Es compatible con las memorias SSD de tipo 2230 y 2242 y dispone de un sistema de protección contra perdida de datos. Las velocidades de escritura y lectura son de entre 800 y 900 mbps respectivamente, así que no deberíamos tener problemas ni para grabar en tiempo real ni para mover grandes cantidades de información entre el disco duro y móviles u ordenadores, aunque evidentemente esas velocidades dependen también de los aparatos a los que conectemos el disco duro.

Esta carcasa es compatible con otros dispositivos, y podremos unirla magnéticamente a otros aparatos metálicos, como ordenadores portátiles. Esto hace que la versatilidad de un disco duro así sea mucho mayor y no sirva exclusivamente para grabar vídeos con el móvil. Tener un disco duro externo de pequeño tamaño puede ser muy conveniente para viajes, por ejemplo.

El precio de la DockCase Smart Magsafe M.2 NVMe SSD Enclosure partía de los 49 dólares para los primeros compradores, aunque actualmente la opción más económica es de 59 dólares ya que son cantidades limitadas. Cuando se acaben se podrán reservar por 69 dólares. Se espera que los envíos se realicen en enero de 2025 y la empresa que está creando este producto lleva varios proyectos exitosos en la plataforma, por lo que no deberíamos tener problemas con cancelaciones o retrasos. Está disponible en dos colores, negro y plateado, y en la caja de venta se incluyen, además del aparato, un cable USB-C, una correa, un destornillador, una pegatina imantada para los móviles que no tienen Magsafe y una pieza de extensión para algunos tipos de memorias SSD de menor tamaño.

Es importante remarcar que hay dos modelos, uno de 15 W y otro de 100 W, con precios diferentes. Por ejemplo, el precio final del modelo de 15 W será de 69 dólares mientras que el de 100 W será de 79 dólares. Como hemos dicho, a eso habría que sumar el precio de la memoria que fuéramos a poner dentro para poder realizar las grabaciones y guardar archivos.