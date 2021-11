Nothing rebaja sus auriculares inalambricos por el Black Friday

Hace unos días publicamos un recopilatorio con los mejores auriculares que podíais comprar en el Black Friday. En ese listado no estaban los Nothing Ear (1), pero no porque nos parezcan una mala opción, sino porque no estaban en oferta. Hasta hoy. La empresa ha anunciado un descuento en el precio de su producto para España y Portugal, donde quiere potenciar la marca mediante un acuerdo firmado con El Corte Inglés y FNAC.

Los Nothing Ear (1) costaran 20 euros menos

La rebaja se hará efectiva en España y Portugal, no en otros mercados europeos. El precio pasará a ser de 79.99 euros en vez de los 99.99 euros que cuestan normalmente.

Ya os avanzamos que si por 99.99 euros nos parecen una compra más que decente, por 79.99 son pocos los modelos que le hacen la competencia. Tenéis el análisis que les hicimos a estos auriculares hace unas semanas por si queréis saber sus luces y sus sombras, y también el vídeo:

Destacar de ellos el control por gestos que tiene, realmente afinado y con modificación de volumen, y la presencia de cancelación de ruido activa de alta calidad, algo que en auriculares de 80 euros no es nada común.

Eso sí, donde de verdad destacan estos auriculares es en el diseño y es que Nothing quiere que todos sus productos tengan una parte trasparente, algo que aquí se aprecia claramente.

Podremos comprar en oferta los Nothing Ear (1) desde el 24 al 30 de noviembre en tiendas como Amazon, El Corte Inglés y Fnac.



Características Nothing Ear (1)

Colores

Blanco y negro.

Drivers 11,6 mm.

Llamadas Cancelación de ruido activa (ANC).

Tecnología Cancelación de ruido activa (ANC).

Resistencia IPX4.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Auricular: 28,9 x 21,5 x 23,5 mm.

Estuche: 58,6 x 58,6 x 23,7 mm.

Auricular: 4,7 gramos.

Estuche: 57,4 gramos.

Carga Carga rápida por USB-C.

Carga inalámbrica Qi.

Batería y autonomía Auricular: 31 mAh.

Estuche: 570 mAh.

Autonomía de hasta 5,7 horas (auricular).

Autonomía de hasta 34 horas (incluyendo el estuche).

