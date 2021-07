Pon carga inalámbrica en cualquier móvil con USB C por menos de 10 euros

Cada cierto tiempo tengo que analizar un móvil con carga inalámbrica y recuerdo lo cómodo que es. Luego tengo que probar uno que no la tiene y pienso "vaya, ojala fuera mas común".

Recuerdo que hace ocho años, cuando mi móvil principal era un Samsung Galaxy Note 3, compré una bobina diseñada para ese modelo, que se ponia en la batería. Era posible porque aún no se habia popularizado la estrategia de no poner baterías reemplazables.

Anécdotas aparte, estamos en 2021 y es ya casi imposible encontrar un móvil con esa caracteristica, pero aún así es posible dotarlos de carga inalámbrica.

Mejorando móviles ya comprados

Al igual que muchos de mis compañeros, yo trabajo en casa, y eso implica que la autonomía de un móvil no es relevante. Tampoco lo es cargar el móvil por la noche, ya que no estaremos fuera de casa el tiempo suficiente como para necesitar mucha autonomía.

Sin embargo, a mi pareja, como a la mayoría de la gente esto sí le resulta importante, motivo por el cual le planteé que usara un móvil que tengo con este tipo de carga. Me dijo que no porque le daba reparo que se rompiera. Yo sé que el Xiaomi Mi A1 que usa le sirve perfectamente pero más de una vez ha olvidado cargarlo por la noche y se ha quedado sin batería a media mañana. Teniendo en cuenta que por la mañana trabaja y opr la tarde va a clases, el único momento para no usar el móvil varias horas es de noche.

Y pensé "vaya, ojalá pudiera ponerle carga inalámbrica a este modelo". Dicho y hecho. Me fui a Amazon y busqué algo similar a lo que yo usaba en 2013. Cual fue mi sorpresa al descubrir que estos accesorios habían evolucionado y ahora servían para cualquier móvil con un puerto USB C.

Dos adaptadores de carga inalámbrica por menos de 17 euros

Bobina externa de carga Qi

La idea sigue siendo la misma, poner una bobina de inducción conectada a la bateria, aunque en este caso se hace mediante el puerto USB C.

El accesorio que yo compré viene en un pack de dos unidades por algo menos de 11 euros, así que cada móvil que quisie probar obtuvo carga inalámbrica por menos de 6 euros.

Comprar cargador USB C a Qi en Amazon

La calidad del dispositivo no es especialmente elevada pero cumple su función. Dispone de una bobina protegida por un exterior de plástico y un conector USB C con un cable plano que se curva bastante.

La idea es pegar la bobina a la parte trasera y enchufar el cargador en el puerto del terminal. Personalmente creo que es mejor, al menos si se usa una funda, usar esto como elemento de agarre, así no corremos el riesgo de que se estropee la parte trasera.

Pruebas de carga

En casa tengo tres cargadores inalambricos, uno de 10W, uno de 15W y otro de 50W. Para mi sorpresa los tres han cargador de forma correcta el Xiaomi Mi A1, y a una velocidad alta, los 10W que admite este terminal.

Eso sí, como pasa con todos los móviles con carga inalámbrica, el terminal se calienta, por lo que no es mala idea poner el móvil a cargar el tiempo justo.

Otra opción es poner un temporizador en el cargador inalambrico mediante un enchufe inteligente o similar, para hacer que el dispositivo cargue sólo antes de que nos levantemos.

Comprar dos bobinas de carga Qi.

Comprar una bobina de carga Qi.

Los precios pueden variar y, en el momento de publicación de este artículo el pack de dos está algo por debajo de los 17 euros, menos de 10 euros por unidad.

Sigue los temas que te interesan