El nuevo ratón para portátiles de Lenovo se carga de manera inalámbrica

El mercado de los ordenadores ha crecido mucho en el último año, en buena parte gracias a la popularización del teletrabajo, como consecuencia de las medidas tomadas contra la pandemia.

No es de extrañar que la demanda de ordenadores para teletrabajar haya aumentado, pero eso no es la única parte importante; de nada sirve un ordenador si no tienes los accesorios adecuados para aprovecharlo.

Es por eso que esta semana Lenovo ha presentado una nueva gama de productos, junto con los nuevos Lenovo Legion, orientada exclusivamente para usuarios que quieran mejorar la productividad con sus ordenadores y dispositivos portátiles.

Nuevos Lenovo Go

La nueva marca se llama Lenovo Go, y está compuesta por varios dispositivos que cubren diversas necesidades para el usuario. Nada de esto sería muy emocionante por si solo, si no fuera por la cantidad de detalles interesantes que hay en cada uno de estos nuevos dispositivos.

Pongamos como ejemplo el nuevo ratón inalámbrico multidispositivo Lenovo Go. Hay muchos ratones de este tipo entre los que elegir, pequeños y portátiles; incluso hay ratones pequeños para jugar. El de Lenovo, en cambio, se caracteriza por contar con carga inalámbrica compatible con Qi.

Así que podemos simplemente soltar el ratón encima de una base de carga, y este ganará batería automáticamente, sin tener que preocuparnos por baterías o cables; aunque siempre tenemos la opción de usar un cable USB-C si queremos usar el ratón al mismo tiempo que se carga.

Además, este ratón se puede asociar con hasta tres dispositivos al mismo tiempo; así que podemos usarlo en el portátil, la tablet o el ordenador de escritorio. Sólo con pulsar un botón cambiaremos entre uno y otro, lo que es ideal si trabajamos con varios dispositivos al mismo tiempo. El ratón de Lenovo Go estará disponible por 59,99 dólares a partir de junio, con un precio por confirmar en España.

Otro producto interesante es la batería externa Lenovo Go USB-C Power Bank. Para empezar, la capacidad de 20.000 mAh no es la más alta que hemos visto, pero tampoco está mal. Lo que realmente marca la diferencia es su salida de 65 W, que nos permite cargar nuestro ordenador portátil si tiene carga por USB-C; y con esa capacidad, puede cargar un portátil normal completamente. También es capaz de cargar tres dispositivos de manera simultánea.

La batería portátil de Lenovo Go estará disponible en junio por 89,99 dólares, precio por confirmar en España.