Samsung va a por todas: su móvil más revolucionario en años ha visto filtradas sus especificaciones

Dentro de algo más de dos meses, si los rumores son ciertos, Samsung celebrará un Unpacked, un evento de presentación de nuevos modelos de móviles, en los que los protagonistas serán los plegables de octava generación.

Las informaciones disponibles sugieren que el evento de la marca está programado específicamente para el día 22 de julio. Pese a que no sabemos cuántos modelos nuevos se anunciarán, la atención se divide actualmente entre dos modelos diferenciados que buscan conquistar a distintos perfiles de usuarios exigentes.

Por un lado, encontramos el esperado Galaxy Z Fold 8, que será similar a su antecesor. Por otro, una variante con dimensiones modificadas que viene a pelear directamente con el esperado iPhone plegable.

Ambos móviles se espera que vengan con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Además, el diseño físico del terminal ha experimentado una mejora en lo que respecta a su ligereza estructural. La compañía ha logrado reducir ligeramente el peso, llegando a los 210 gramos. Por comparar el Z Fold 7 pesaba 215. Abierto tendrá un grosor de unos 4,1 mm.

En cuanto a las cámaras, las dos de las pantallas, para hacernos selfies, se mantienen en los 10 Mpx, y tampoco hay cambios en el sensor principal de 200 Mpx. Sí que hay mejoras en el ultra gran angular que pasa a ser ahora de 50 Mpx, como en el Galaxy S25 Ultra y S26 Ultra. No hay datos sobre el zoom óptico, que necesitaría también ser mejorado.

Samsung Galaxy Z Fold 8 El Androide Libre

En cuanto a la batería, será de 5.000 mAh, un salto notable con respecto al modelo del año pasado, pero que se queda lejos de lo que vemos en los plegables de última generación de HONOR, OPPO o VIVO. La carga rápida, por cable, será de 45 W. No sabemos nada de la carga inalámbrica, que damos por supuesto que estará presente, aunque no sabemos si con imanes o no.

El Galaxy Wide, con el nombre que tenga finalmente, tendrá una diagonal de pantalla interna de 7,5 pulgadas, con formato 4:3. Esta proporción de visualización dará un espacio de trabajo idóneo para la multitarea y el consumo multimedia. Esta configuración resulta adecuada para la lectura de documentos y la navegación por páginas web complejas. Incluso en algunos juegos se verá una mejora de la superficie de uso.

Samsung Galaxy Wide El Androide Libre

El sistema de cámaras trasero de esta variante ancha apostará por una configuración doble en lugar del módulo triple convencional. Se espera que, a pesar de contar con menos cámaras, la calidad de los sensores se mantendrá alta, como pasaba en el Galaxy S25 Edge.

El conjunto fotográfico estará compuesto por un sensor principal y un ultra gran angular situados de forma paralela. Ambos tendrán una resolución de 50 Mpx, haciendo que el apartado fotográfico destaque más en el Z Fold 8.

La batería será algo menor que en el otro modelo (también su peso que quedará en unos 200 gramos), de unos 4.800 mAh, pero aún así es mucho mayor que la que hemos visto en los plegables de la empresa hasta ahora. Por último, la carga con cable será también de 45 W.