El vivo X300 Ultra es oficial para España: una bestia con el único extensor teleobjetivo de 400 mm del sector

El MWC de Barcelona está repleto de sorpresas este año, con algunos anuncios que no nos esperábamos como el lanzamiento del Oppo Find X9 Ultra en España; pero no es la única marca del Grupo BBK que ha decidido apostar fuerte por nuestro país.

Hoy vivo ha anunciado oficialmente el lanzamiento del vivo X300 Ultra en los mercados globales a lo largo de este año; es la primera vez que el modelo más avanzado de la serie X estará disponible en todo el mundo.

La intención de vivo con este X300 Ultra es más que obvia: pretende convertirse en la referencia en lo que respecta a fotografía profesional, y eso significa no solo meter buenas cámaras al dispositivo, también ofrecer los accesorios que los profesionales necesitan.

Eso explica la confirmación de que el vivo X300 Ultra vendrá acompañado, por primera vez a nivel mundial, del vivo ZEISS Telephoto Extender Gen2 Ultra, el único extensor teleobjetivo de 400 mm del sector que también estará disponible a nivel global.

El lanzamiento de este accesorio obedece a la necesidad de obtener un equilibrio entre las necesidades de zoom óptico y la propia estructura del dispositivo; de esta manera, vivo puede ofrecer un teleobjetivo superior.

Vivo X300 Ultra Marta Sanz Romero El Androide Libre Barcelona

Además de su gran alcance, este teleobjetivo destaca por cumplir con los estándares de imagen AOP y admitir una salida óptica completa de 200 Mpx, lo que permite obtener una gran calidad de imagen incluso con un recorte digital de hasta 1.600 mm.

A eso hay que sumar la estabilización óptica (OIS) al nivel de gimbal según afirma vivo, junto con la tecnología de enfoque con seguimiento de objetivo para ofrecer nuevas posibilidades para creadores profesionales en capturas de ultra larga distancia y grabación.

Pero si nuestras necesidades van más allá, vivo también ha presentado un estabilizador de vídeo de nivel profesional para el vivo X300 Ultra, que permite a su vez añadir varios accesorios gracias a su sistema de múltiples monturas con puertos de liberación rápida.

La doble empuñadura permite obtener una mayor estabilidad en todo tipo de grabaciones, e incluye botones físicos dedicados al disparo y al ajuste de zoom para no tener que mover la mano hacia la pantalla táctil. Por último, se incluye un ventilador integrado para mantener el rendimiento incluso en grabaciones a alta resolución.

Por el momento, vivo no ha podido dar más detalles del vivo X300 Ultra, aunque adelanta que se tratará de una bestia fotográfica resultado de los avances en ingeniería óptica, fotografía computacional y optimización a nivel de sistema.

Los modelos Ultra de la serie X siempre han sido muy buenos en lo que respecta a la fotografía, hasta el punto de que la marca se ha creado una imagen y una reputación en el sector de los smartphones de gama alta.

Vivo revela que va a lanzar el vivo X300 Ultra en el mercado global por un nuevo enfoque más "proactivo y seguro" de parte de la compañía para ampliar su presencia en los sectores más premium.

Aún tendremos que esperar un poco para conocer más detalles de estos dispositivos, incluyendo las características técnicas y el precio, pero lo que está claro es que el 2026 va a ser muy importante para vivo.