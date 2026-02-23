Samsung da la bienvenida a Perplexity, una de las mejores alternativas a Gemini, en sus nuevos Galaxy S26 Series

Dentro de unos días Samsung va a presentar sus nuevos móviles de gama alta, los Galaxy S26 Series, en un evento en San Francisco al que vamos a asistir en EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

España se sitúa entre los países donde la empresa coreana tiene una mayor cuota de mercado, y mejor imagen de marca.

Ahora la empresa quiere mejorar su software con un ecosistema de inteligencia artificial basado en múltiples agentes para ofrecer una experiencia de usuario mucho más flexible y personalizada.

Esta estrategia marca un cambio significativo en la forma en que concebimos el soporte de IA, alejándose de soluciones aisladas para abrazar un modelo de colaboración abierta con varias plataformas a la vez.

La idea central es que el dispositivo actúe como un centro de coordinación donde diferentes inteligencias pueden trabajar de forma conjunta para resolver problemas cotidianos de manera más eficiente.

Interfaz de Gemini en un móvil Samsung El Androide Libre

En lugar de estar limitados a una sola tecnología propietaria, los poseedores de dispositivos Galaxy pueden beneficiarse de las capacidades combinadas de Samsung y sus socios estratégicos de renombre mundial, como es el caso de Google, y ahora también de Perplexity.

La compañía ha anunciado que colaborará con la empresa para integrar sus agentes de IA en el software de los nuevos teléfonos.

La meta es proporcionar opciones reales, permitiendo que cada persona decida qué herramienta prefiere utilizar según el contexto de su tarea, ya sea para redactar un correo profesional o para organizar un viaje de ocio.

“Nos hemos comprometido a construir un ecosistema de IA integrado, abierto e inclusivo que ofrezca a los usuarios más opciones, flexibilidad y control para realizar tareas complejas de forma rápida y sencilla”, ha indicado Won-Joon Choi, presidente, director de operaciones (COO) y responsable de la oficina de I+D de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics.

Comando de voz de Perplexity El Androide Libre

De esta manera, “Galaxy AI actúa como un organizador, integrando diferentes formas de IA en una experiencia única, natural y cohesiva”.

Para lograr que esta tecnología sea verdaderamente útil y accesible, Samsung ha apostado decididamente por un enfoque de inteligencia artificial híbrida. Este modelo combina la potencia masiva del procesamiento en la nube con la inmediatez y la seguridad de la ejecución en el propio hardware del dispositivo.

Al procesar las tareas más simples o privadas de forma local, el sistema garantiza una respuesta casi instantánea y protege la información sensible del usuario de posibles vulnerabilidades externas.

Mientras tanto, para tareas que requieren una comprensión más profunda del lenguaje o un análisis de datos a gran escala, el dispositivo se conecta a servidores de alta capacidad de manera transparente y protegida, asegurando que el rendimiento nunca se vea comprometido por las limitaciones físicas del terminal.

Los usuarios podrán acceder a Perplexity mediante una frase de activación por voz específica, "Hey Plex", o mediante controles de acceso rápido, como mantener pulsado el botón lateral,

Además, la IA de Perplexity estará integrada en aplicaciones de Samsung como Notas, Reloj, Galería, Recordatorios y Calendario, así como en algunas aplicaciones de terceros.