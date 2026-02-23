Nothing muestra el diseño final del nuevo Nothing Phone (4a) pocos días antes de su presentación oficial

El 5 de marzo es el día elegido por Nothing para mostrar su nuevo móvil de gama media, uno de los más importantes este año dado que no habrá una nueva versión de un modelo de gama alta.

Son muchas las filtraciones de especificaciones y detalles técnicos que se han filtrado de este nuevo terminal, que está llamado a competir en uno de los sectores más exigentes de la telefonía móvil.

Es aquí donde marcas como Xiaomi o Samsung tienen su grueso de ventas. Pero Nothing quiere seguir apostando por el diseño y el software, y no tiene miedo de competir contra los gigantes de la industria.

Y eso es lo que se aprecia en la nueva imagen que han publicado en su perfil de Instagram, que muestra la parte trasera de este Nothing Phone (4a).

En ella se aprecia la continuidad de diseño con respecto a modelos de años anteriores, pero también detalles como que tendrá tres cámaras, supuestamente de 50 Mpx cada una.

Imagen del Nothing Phone (4a) El Androide Libre

No se aprecia el diseño de la bobina de inducción para la carga inalámbrica, pero es algo que en la gama media muchas marcas prefieren eliminar, apostándolo todo a una carga por cable decente. En este caso se espera que sea de 50 W.

También llama la atención la ausencia de la interfaz Glyph de LEDs que Nothing creó el año pasado para algunos de sus modelos. El contorno de la cámara sí que parece ser un LED que podría servir también de flash.

De cualquier forma, se aprecia el intento de ahorro de costes, algo muy importante este año, como ya anunció el CEO de la marca.

De hecho, se especula con que los precios de estos modelos subirán de forma considerable. En teoría el Nothing Phone (4a) en la variante de 8 GB / 256 GB tendrá un coste de 389 euros en España y la de 12 GB / 256 GB llegará a los 429 euros.

Del que aún no hemos visto imágenes oficiales es del Phone (4a) Pro, que seguro que se deja ver en los próximos días antes del lanzamiento oficial que coincide con la tanda de lanzamientos de Apple y con el MWC de Barcelona.

El precio del Nothing Phone (4a) Pro se espera que sea de 479 euros para la variante base de 8 y 128 GB y de 549 euros para la de 12 y 256 GB.