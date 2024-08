La enorme rebaja del Pixel 8 Pro en El Corte Inglés es una locura: un precio mínimo que se agotará en España

Los Pixel de Google son móviles poco conocidos en países como España, aunque en otros como Japón o Estados Unidos ya empiezan a despuntar. Sin embargo, que no sean muy conocidos no implica que no sean muy recomendables. En los últimos meses el Pixel 7a ha sido uno de los modelos con mejor relación calidad precio y seguro que en breve su sucesor, el Pixel 8a, empieza a suplir esa posición.

Pero algunos usuarios buscan modelos más potentes, con mejores cámaras. Por eso Google tiene los Pixel 8 y 8 Pro en su catálogo, dos terminales que pueden presumir de inteligencia artificial, diseño icónico y algunas de las mejores cámaras del mercado. En breve van a presentarse sus sucesores, pero eso implica una cosa: bajada de precio de los modelos actuales.

Es algo normal en la electrónica de consumo y en otras industrias, como la automovilística. Lo que no siempre sucede es que la rebaja sea tan considerable como sucede con el Pixel 8 Pro, el que sigue siendo el mejor móvil de Google, que en El Corte Inglés ha bajado su precio desde los 1.099,90 euros que cuesta normalmente a nada menos que 749,90 euros. Son 350 euros de ahorro. Eso sí, sólo está disponible en color negro y quedan muy pocas unidades.

Pixel 8 Pro C.F.Q. El Androide Libre

El Pixel 8 Pro destaca por su pantalla, con tecnología AMOLED, 6,7 pulgadas, tasa de refresco variable desde 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 2.400 nits. Usa el procesador Google Tensor G3 y cuenta con 12 GB de RAM. Eso sí, la memoria interna es algo justa ya que tiene 128 GB, y en este rango de precios lo normal son ya 356 GB. La batería es de 5.050 mAh y dispone de carga rápida, aunque solo a 30 W y el cable de carga no viene en la caja. La carga inalámbrica es de 23 W y es capaz de cargar otros dispositivos con chip Qi.

Pero donde de verdad destaca este móvil es en el apartado fotográfico. La cámara principal es de 50 Mpx y tiene dos sensores más, un teleobjetivo y un ultra gran angular, ambos de 48 Mpx. La cámara delantera es de 10.5 Mpx. La calidad del hardware se suma al buen hacer de Google en cuanto a procesado. Es raro hacer una foto con un móvil de esta marca, compartirla, y que no suscite comentarios alabando el resultado, sobre todo en los retratos.

Google Pixel 8 Pro Mint Chema Flores El Androide Libre

Parece claro que El Corte Inglés está ya preparando la llegada de los Pixel 9 y Pixel 9 Pro, con lanzamiento promocional incluido. A falta de saber los precios de los nuevos modelos, comprar un Pixel 8 Pro a menos de 750 euros es un chollo, incluso por encima de las ofertas promocionales de sus sucesores. Además, los compradores se llevarán de regalo seis meses gratis de YouTube Premium, de la tarifa de 2 TB de Google One y de Fitbit Premium.