CMF deja ver el primer detalle del Phone 1: así será el móvil más barato de Nothing

El CMF Phone 1 CMF by Nothing

El mes pasado llegaron un par de filtraciones que mostraban todo del CMF Phone 1, un móvil que va directo a un rango de precios en el que todavía Nothing ni su submarca había presentado algo similar. Ahora desde su cuenta de Instagram introduce al CMF Phone 1, su primer móvil después del lanzamiento de una serie de accesorios el año pasado.

En accesorios CMF by Nothing no ha andado para nada corto y presentó el otoño pasado en España un amplio abanico como sus auriculares CMF Buds, su reloj CMF Watch Pro u otros auriculares bien peculiares, la Neckband Pro. Lo mismo le sucede a Nothing, aunque para su tercer móvil habrá que esperar al año que viene.

Si el diseño se había filtrado para seguir aportando un valor único a sus dispositivos, ahora el anuncio de CMF by Nothing muestra la textura usada con el color naranja en un tono tan particular: un acabado en cuero vegano por las líneas que dibujan los entramados de la imagen aportada por la submarca de Nothing hoy mismo.

La otra sorpresa de la imagen compartida es el enorme botón circular como una rueda giratoria que trae recuerdos a gadgets de hace muchos años. Y es una buena fusión de ideas, ya que ese color naranja tan peculiar y la rueda situada en la parte inferior derecha generan mucha curiosidad por saber su funcionamiento; que si fuera solo para subir o bajar el volumen, ya sería interesante.

En las palabras usadas por el anuncio en Instagram se puede identificar que la innovación y la atención meticulosa en el diseño son claves para sus propuestas, al igual que sirve como una gran apuesta de valor como punto de entrada para todo el ecosistema de productos que ya ofrece y que pretende extender si sigue el camino que lleva en España y otros países.

Incluso se da el espacio para dejar caer que otras marcas 'infravaloran' los dispositivos que se lanzan en la gama de entrada, que según lo que se recogió de una de las filtraciones del mes pasado, el CMF Phone 1 se quedaría entre los 100 y 200 euros. El objetivo es incluir detalles premium en móviles que suelen carecer de ellos, así que aquí tiene una buena jugada para adentrarse en un segmento del mercado bien suculento.

Eso sí, CMF by Nothing no ha dado ninguna fecha exacta para el anuncio definitivo del CMF Phone 1, solamente ha soltado un "llegando pronto" y una pincelada con la textura de la parte trasera y ese botón enorme que recuerda a los usados en los 80 y 90 en los antiguos radiocasetes.