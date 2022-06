Los Samsung Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4 aparecen filtrados con su máxima capacidad de almacenamiento

El Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip 3 han sido dos plegables que han sido capaces de llamar la atención de muchos. Pero comparados a estos dos modelos, los próximos Samsung Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4 contarán con versiones con una mayor capacidad en el almacenamiento interno.

[El Samsung Galaxy Z Fold 4 mejorará su pantalla para que no notes que es plegable]

1 TB y 512 GB respectivamente

Hay que contar con que el Galaxy Z Flip 3 no ofrecía la posibilidad de usar una tarjeta microSD, así que para la variante de menor tamaño puede llegar a provocar un gran problema en el día a día para un usuario avanzado.

Vía Phandroid y Reddit, sabemos que los dos teléfonos plegables de Samsung han aparecido listados en un sitio web llamado Handphone. En ese listado aparecen el Samsung Galaxy Z Flip 3 con una variante que llegaría a los 512 GB, mientras el Z Fold 4 alcanzaría 1 TB de almacenamiento interno.

Samsung Galaxy Z Flip 4 El Androide Libre

Este sitio web es de la Asociación Coreana para la Promoción ICT y suele ser utilizado para ofrecer información sobre los teléfonos perdidos en el país. Lo curioso es que tiene una función de búsqueda que permite a los usuarios echar un vistazo sobre móviles que no han sido todavía lanzados al mercado.

Es en uno de esos listados donde aparecen los dos próximos plegables de la marca coreana. Y si nos basamos en alguna información que otra, también supimos que el Samsung Galaxy Z Fold ofrecería la capacidad de 1 TB de almacenamiento, así que vamos bastante bien encaminados.

Samsung Galaxy Z Fold 4 cámaras El Androide Libre

Como no, el precio no aparece por ningún lado, pero esas variantes de 512 GB y 1TB a bien seguro que no serán para nada baratas. Dos móviles plegables que se presentarán el 10 de agosto para aumentar el catálogo de dispositivos de la marca coreana.

