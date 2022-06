El Samsung Galaxy A04 hace su aparición para dar algunas pistas

Nos hemos de ir al mes de noviembre del año pasado para encontrarnos con el Samsung Galaxy A03, un teléfono simple que tiene muy buena aceptación por ser de la marca coreana y por ofrecer una serie de especificaciones para un teléfono barato. Ahora ha aparecido en la certificación WiFi para dar alguna pista sobre algunas.

El Samsung Galaxy A04 por aparecer

Samsung es una compañía que sabe entrar muy bien en la gama baja y media con terminales muy bien apreciados. Esta serie Galaxy A04 será una de ellas y vía GSMArena sabemos que ha pasado por la certificación Wi-Fi Alliance.

Como no, al pasar por este certificado, ha dejado alguna pista sobre sus capacidades, aunque todavía nos quedará un poco para saber el concepto final y las novedades que tendrá para compararlas con el modelo anterior.

El Samsung Galaxy 04s El Androide Libre

Viene con Android 12 y se supone que contará con One UI 4, con un One UI 5 que está al caer, aunque no será de los primeros en tener esta actualización si nos fijamos en las fechas en las que fue lanzado el anterior modelo.

Otro de los detalles que asoman en Wi-Fi Alliance es la denominación DS, que significa que será un móvil Android con conectividad dual SIM. Ya aparecieron unos renders del Galaxy A04s, para que esperemos otra filtración que deje entrever las diferencias entre los dos para así definir esta serie para este año 2022.

Wi-Fi Alliance El Androide Libre

No nos olvidemos de la importancia del segmento de la gama baja y media donde Samsung, aunque gracias por el empuje de otras marcas, ha sido capaz de quitarle el puesto a Xiaomi en ventas en España. Una gama baja que enfrenta a unas y otras por una cuota de mercado bien importante.

