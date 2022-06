HTC anticipa su vuelta a los smartphones Android con 'Viverse'

En marzo ya tuvimos noticia sobre la posibilidad de que HTC volviera con un móvil centrado el metaverso. Y de hecho, esta vez nos ha proporcionado el nombre con el que lo denominará, el 'Viverse'. Desconocemos más sobre este nuevo móvil, pero sí la fecha en la que sabremos más, el 28 de junio.

El Viverse de HTC

Vía 9to5Google, sabemos que HTC tiene prevista la presentación de un móvil para el 28 de junio. Y es que desde su cuenta oficial de Twitter ha dejado caer la bomba de la presentación para ese día de un nuevo smartphone.

En este anuncio a través de su cuenta de Twitter se deja ver la forma de un smartphone con el logo 'Viveverse' para debajo del texto guarda el día, se pueda leer: "Log in the future". Que no deja de ser de iniciar sesión en el futuro para esta marca que tuvo sus mejores días en los inicios de Android con móviles que marcaron un devenir para este SO para dispositivos móviles.

Con el hashtag Viverse deja bien claro sus intenciones para el metaverso, aunque desconocemos por donde irán los tiros y si seguirá a Meta o tomará otro camino para ofrecer otro tipo de experiencia.

Hay que saber que este móvil de HTC ya se le esperaba para el mes de marzo, pero en Taiwán, lugar de residencia de la compañía, sufrieron el COVID-19 para tener que retrasar su llegada y así presentarlo este 28 de junio, que parece que será la fecha final con la que nos haremos una idea de lo que nos espera de nuevo con HTC.

Ahora nos quedamos con las ganas de conocer algo más sobre este nuevo dispositivo llamado Viverse con el que la compañía taiwanesa espera volver a sus fueros.

