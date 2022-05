Los plegables siguen careciendo de algunas tecnologías que ya vemos en la gama media

Aunque desde hace meses mi móvil principal siempre es un plegable, a lo largo de este tiempo he ido usando otros modelos por la necesidad de realizar los análisis y reviews que veis en El Androide Libre. Esto hace que cada cambio de móvil me vaya dejando nuevas sensaciones, tanto a la hora de dejar un plegable como de cogerlo.

Además, esas comparaciones no se han hecho sólo con los móviles de gama alta que pruebo, sino también con modelos de gama media que pasan por la mesa de análisis. Es sobre todo en este tipo de caso donde vemos algunas carencias de muchos de los plegables, como las dos que mencionamos hoy.

No hay sensor de huellas en pantalla

Lo que más me ha llamado la atención de los móviles plegables que he probado (de Samsung, Huawei, OPPO...) es que ninguno tenía un sensor de huellas en pantalla. Esta tecnología ha llegado ya a los gama media de 400 euros, y si no se usa es por una cuestión de costes, o de dejar elementos para diferenciar a sus gama alta normales.

Sensores de huella en las pantallas del Vivo X Fold

Sin embargo, parece que será Vivo la que rompa con ello con el Vivo X Fold, un terminal que no tendrá un sensor de huellas en pantalla, sino dos, uno en cada uno de los dos paneles que tendrá.

Esperemos que esto se convierta en tendencia y Samsung, por ejemplo, los implemente en sus próximos plegables, aunque parece que no será este año.

Resistencia al polvo

Samsung Galaxy Fold

Otro de los aspectos que ya se dan por supuesto en los móviles de gama alta es la resistencia no sólo a los líquidos, sino al polvo. En este caso Samsung es la única que ofrece resistencia a los primeros en sus plegables, pero no a lo segundo.

El resto de marcas no hace ni lo uno ni lo otro. Es lógico entender el motivo. Un dispositivo con bisagra y partes móviles no es algo que quieras meter en una tormenta de arena.

Son modelos de gama alta y se nota

Huawei Mate XS

Otras carencias de estos terminales son las propias que tenemos en la gama alta normal. No hay plegables con tarjetas micro SD, con jack de auriculares o con radio FM.

Es cierto que quien busca ese tipo de características no suele estar dispuesto a apagar entre 1000 y 2000 euros por un smartphone, pero nunca está de más exigir si vamos a gastarnos ese dinero.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan