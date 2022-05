Primeras fotos del nuevo móvil plegable de Motorola y datos de su primer enrollable

La apuesta por los teléfonos inteligentes plegables cada vez es mayor. La última en sumarse al carro ha sido vivo con el vivo X Fold, anunciado en China hace pocas semanas. Justo antes fue Honor la que dio el paso y OPPO unos meses antes. Pero la que empezó la carrera es Motorola con el nuevo Razr y ahora está a punto de llegar la tercera generación, de la que se han filtrado imágenes y especificaciones.

En esta ocasión parece que Motorola ha cambiado el enfoque que le dará a su terminal plegable, porque hasta ahora ha usado un diseño de gama alta al ser plegable pero con especificaciones de gama media.

El Motorola Razr de 2022 será un gama alta

Este año la empresa china quiere que su modelo compita directamente con las propuestas de Samsung, los Flip, y para eso sabe que tiene que mejorar las especificaciones, y actualizar el diseño. Su nombre en clave será Maven.

Como veis en la imagen superior, parece que Motorola ha optado por una configuración de cámara doble similar a la que tiene el Flip de Samsung. Tendrá un sensor principal de 50 Mpx en la zona trasera y un ultra gran angular de 13 Mpx.

No tendremos un teleobjetivo, pero es algo que pocos plegables ofrecen, aunque alguno es capaz de implementarlo.

El interior del móvil se rediseña para disminuir el tamaño de su característica barbilla, una forma heredada del Razr original, así como para mejorar la pantalla, que ahora tiene resolución FHD+, y para incorporar una cámara interior de 32 Mpx.

La memoria interna será de 256 o 512 GB y la RAM de 8 o 12 GB. El procesador cambiaría en las dos versiones, usándose el Snapdragon 8 Gen 1 y el sucesor de este, pero dado que se ha retrasado este chip, es posible que en un principio sólo veamos anunciada la versión con el procesador ya conocido.

La presentación de este nuevo modelo se espera para mediados de año, en verano, aunque aún no hay confirmación. Si no hay cambios extraños deberíamos verlo en mercados internacionales a finales de año, pero con el problema de la escasez de componentes y de logística, no es seguro.

Motorola también trabaja en un móvil enrollable

A esta filtración se suma otra sobre otro modelo. Con nombre en clave Juno, el segundo móvil de hoy no sería un plegable, sino un enrollable, similar al OPPO X 2021.

Bueno, similar en idea porque el modelo de Motorola se expandiría a lo alto, no a lo ancho, haciendo que cuando no esté desenrollado sea muy cómodo de llevar encima, como los móviles de concha en los que se ha inspirado para los nuevos Razr.

Eso sí, de este terminal no hay aún ni prototipo por lo que, de lanzarse comercialmente, no sería pronto.

