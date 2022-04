Motorola Moto Edge 30, primeras sensaciones: "flota como una mariposa y rinde como una abeja"

Hemos tenido la ocasión anteriormente de probar el Motorola Edge 30 Pro para dejar claro que hemos estado ante un móvil que brilla en todo. En este caso estamos ante el modelo inferior en características, pero que sigue con la misma fórmula para dejar dicho que Motorola está confeccionando móviles Android con estilo y sapiencia.

Aunque nos hemos dado el placer de una frase dicha por el gran Muhammad Ali, es perfecta para resumir lo que es en si este Edge 30.

Ligero y fino como una pluma

Esa ligereza en el peso no implica que se pierda autonomía o estemos ante una pantalla de peor calidad, ya que a todos los niveles el nuevo Moto Edge 30 cumple idealmente con un panel OLED e incluso su tasa de refresco de 144 Hz.

Pero lo que nos ha dejado gratamente impresionados, es su poco peso para que en mano, y aunque viniendo de estar cogiendo al Note 20 Ultra todos los días, apenas casi se sienta como si tuviéramos una pluma en nuestra mano.

Es justamente esa sensación la que deja para tener todo lo que nos ofrece a día de hoy un smartphone desde un peso que es casi inexistente, aunque todavía sean 155 gramos.

Si lo comparamos al Xiaomi 12 Pro, éste tiene 163,6 x 74,6 x 8,2 mm mientras el Moto Edge 30 se queda en los 159,38 x 74,24 x 6,79 mm. Es decir, que en anchura casi es lo mismo, mientras que sí que es un poco más corto con 4 centímetros de diferencia. Pero claro, si comparamos los pesos, son 50 gramos menos para el Moto Edge 30; salvando claro está algunas diferencias en los componentes.

Rinde como una abeja

Ahora, siendo el móvil 5G más fino del mercado, se podría entender que la autonomía sufriera, pero es que con sus 4.020 mAh y gracias a una capa Android casi pura, permite disfrutar de una experiencia durante todo el día sin que haga mella la carga excesiva de juegos tipo Torchlight: Infinite u otros.

Es decir, que sorprende de nuevo con una gran autonomía y un rendimiento excelente para que Android 12 vuele a través del Moto Edge 30. Podemos decir que incluso nos ha llegado a gustar un poco más que la interfaz de los Google Pixel 6 en ciertos puntos.

Aunque es verdad que no hemos encontrado por ningún lado el tema dinámico de Android 12 para adaptarlo a toda la interfaz del terminal. Esperemos que pronto Motorola sea capaz de incluirlo como sí ha hecho Samsung o la misma OPPO.

No le falta de nada

Y estamos ante un terminal Android que no carece de nada, para que la pantalla OLED se vea de miedo e incluso contemos con la fluidez de su tasa de refresco. Digamos que es un terminal que incluso nos pone en duda, gracias a su pantalla de 6,5" si realmente merece la pena pasar por otros que sobrepasan los 200 gramos; que al final uno se acostumbra a esos pesos, pero cuando toma en mano uno como el Edge 30 se da cuenta de las grandes diferencias entre los dos.

Cuenta también con sensor de huellas en pantalla y algunos detalles de gran calidad gracias a estar ante Motorola, una de esas empresas que definió el mundo de los teléfonos móviles ya hace sus años. Esos detalles son el sonido de sus notificaciones que nos gustan mucho, u otros aspectos como no cargar con muchas apps como sí hacen otros; aunque echamos de menos una propia galería de imágenes para no depender de Google Fotos.

Que es verdad que le falta otras experiencias como Carpeta Segura de Samsung para salvaguardar los documentos sensibles, pero sí que cuenta con Ready For, para que así podamos vincular el móvil con otras pantallas y otros dispositivos al modo DeX de Samsung, o la posibilidad de pulsar la notificación mantenida para que desde el modo Always On Display podamos leer el contenido completo de la misma.

Otras virtudes: el diseño

La parte trasera es otra de sus virtudes con un módulo de cámaras con sus tres lentes que destaca por una textura especial que le da un toque bastante llamativo. El logotipo de Motorola es otro de los elementos que más toma protagonismo con una trasera opaca que mantiene bastante bien las huellas que podamos dejar con nuestras manos.

El frontal tiene sus biseles, pero en términos generales es un frontal cuidado que sumado al trasero convierten al Moto Edge 30 en un móvil bonito. Y sin olvidarnos de nuevo de aquello de ser el móvil 5G más fino y pesar tan poco.

Unas últimas palabras

En definitiva, el nuevo Motorola Moto Edge 30 nos deja una muy grata sensación y la convicción de que todavía se pueden diseñar móviles muy redondos que impacten en algunos puntos; que sea tan fino y tan ligero con un diseño bastante compacto.

Es un móvil Android que se deja llevar y se deja desear, que pasa desapercibido, pero que siempre está presente, y al que no le falta de nada con esas cualidades que ahora mismo son vitales en un teléfono; gran pantalla, gran autonomía, tasa de refresco para una gran fluidez en las animaciones y un rendimiento exquisito a todos los niveles.

Así que os citamos para el análisis del Moto Edge 30 para así probar in situ la fotografía y como se maneja con juegos de altura como el mismo Genshin Impact. Lo dicho, unas muy buenas primeras sensaciones para el que va a ser uno de los mejores móviles de la gama media del año.

Lo tiene todo para incluso hacerse destacar ante la competencia brutal existente en España con marcas como OPPO, vivo, Xiaomi, Samsung, OnePlus y otras.

Características Motorola Edge 30

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 778G+.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 144 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 50 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6E.

Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 4020 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159,38 x 74,24 x 6,79 mm.

Peso: 155 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: MIUI 12.

