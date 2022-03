Motorola Edge 30 Pro, análisis: un gama alta que brilla en prácticamente todo

El Motorola Edge 30 Pro es uno de los integrantes de la gama alta de la primera mitad de 2022, y la marca --propiedad de Lenovo-- ha apostado por dotarle de una buena hoja de características en combinación con el habitual software ligero y lleno de añadidos del fabricante. Se trata de una alternativa sólida en la gama alta, pero en la que se echan de menos algunas cosas como mejores materiales, o una distribución diferente de la botonera.

Características Motorola Edge 30 Pro

Procesador y memoria

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: Full HD+.

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 144 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 50 Mpx f/1.8.

Sensor de profundidad: 2 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 60 Mpx.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth.

WiFi 6E.

Autonomía Batería: 4800 mAh.

Carga rápida: 68 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

IP-62.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163,56 x 75,95 x 8,79 mm.

Peso: 196 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: My UX.

Un diseño casi perfecto que llama la atención

Motorola Edge 30 pro por detrás Jacinto Araque El Androide Libre

La estética de este móvil es de lo mejor que le hemos visto hacer a la compañía en algunos sentidos, aunque el aspecto no lo es todo y que hay algunas cosas susceptibles de mejora.

Quizá el punto más desfavorable de este dispositivo sea la ubicación de sus botones de volumen y de encendido, que también funciona como lector de huellas dactilares y está situado en el lateral derecho.

El problema con estos es que se encuentran en una posición demasiado alta, por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en prácticamente cualquier móvil, lo cual provoca que sea algo más incómodo acercar el dedo para desbloquear el dispositivo.

Motorola Edge 30 Pro botonera El Androide Libre

De por sí, la ubicación lateral para el detector de huellas hace que sea más cómodo desbloquear el móvil con los dedos de una mano que con los de la otra, y el hecho de que además esté más elevado que de costumbre le añade un plus de dificultad.

Con la botonera de volumen pasa exactamente lo mismo, ya que esta se encuentra sobre el de encendido, pegada a la esquina superior derecha del móvil, y esto, junto al tamaño que tiene, hace que sea relativamente complicado encontrar los botones de forma rápida y cómoda.

Más allá de este problema con los botones, no se trata de un smartphone incómodo ni tampoco demasiado pesado. La forma curvada con la que cuenta su trasera hace que sea cómodo agarrarlo sin funda y que se adapte perfectamente a la mano.

Motorola nombre de la marca en el Edge 30 pro El Androide Libre

El dispositivo está construido en un policarbonato de calidad, que hace que sea bastante suave al tacto y que además incluye un cambio de material en el logo de la compañía. La unidad en color azul cuenta con un degradado de color que le da buen aspecto.

Si miras en su parte inferior encontrarás un puerto USB Tipo C, pero no un jack de 3,5 mm para los auriculares, ya que no cuenta con esta conexión.

Una pantalla en la que destacan los 144 Hz de frecuencia

Motorola Edge 30 Pro cámara frontal El Androide Libre

Una de las cosas que más nos ha gustado de este dispositivo es su panel. Ahondando en los datos técnicos, este cuenta con una diagonal de 6,7 pulgadas a resolución Full HD+.

Se trata de una pantalla de tecnología OLED, por lo que muestra colores ligeramente saturados y muy vistosos, además del valerse de esta tecnología para ahorrar batería cuando se muestra el color negro, ya que no se ilumina la pantalla sino que se apaga el pixel en concreto para mostrarlo.

Esto hace que activar el modo oscuro puedo repercutir positivamente en la autonomía del móvil además de hacer que este modo luzca bastante bien.

Motorola Edge 30 Pro dock de apps El Androide Libre

Otro dato relevante sobre el panel es que en lugar de apostar por una tasa de refresco de 120 Hz, va un paso más allá para ofrecer 144 Hz. Es una cifra muy relacionada con el gaming y que va a permitir disfrutar de una mayor fluidez que se nota bastante y hace que de muy buena sensación a la hora de usar el móvil. Su frecuencia de actualización táctil de 360 Hz también contribuye a obtener esa experiencia.

Tanto en la visualización de contenido multimedia como simplemente al navegar por redes sociales o por internet, se trata de una pantalla muy cómoda y vistosa. Bajo la luz del sol, el nivel de brillo es suficiente para que puedas ver el contenido que muestra, aunque podría ser mayor. En la experiencia multimedia, se complementa con sus altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos.

Un buen rendimiento que se vale de un software optimizado

Motorola Edge 30 Pro launcher El Androide Libre

La capa de personalización de Motorola, MyUX, siempre se ha caracterizado por ser muy limpia y por utilizar Android sin sobrecargarlo con aplicaciones duplicadas, pero añadiendo algunos extras que pueden resultar interesantes.

Este Motorola Edge 30 Pro también sigue esta máxima, y cuenta con algunas características especiales como la aplicación de Moto para resumir los ajustes principales añadidos por el fabricante. Esto facilita mucho el acceso a las configuraciones propias como los gestos.

Moto Gestos El Androide Libre

Ready for es otro añadido de Motorola, y hace que puedas disfrutar de una interfaz de escritorio en una pantalla externa utilizando el hardware de tu móvil. Esto puede una alternativa a un ordenador para llevar a cabo tareas básicas como redactar un texto o leer un PDF. Solo necesitarás una pantalla a la que conectar el móvil mediante un HDMI o bien de manera inalámbrica o por USB.

Ready For apps abiertas El Androide Libre

La ligereza de la capa repercute positivamente sobre el rendimiento, y su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 hace que todo vaya como la seda, junto con los 12 GB de memoria RAM que tiene la versión que ha pasado por nuestras manos.

Color de la interfaz en Android 12 El Androide Libre

En este sentido, se nota que Motorola ha hecho un gran trabajo, pero es cierto que el móvil requiere de alguna actualización para corregir algunos errores puntuales. Por ejemplo, ha habido veces en las que ha experimentado alguna dificultad para encenderse, aunque ha sido algo muy puntual.

Un buen apartado fotográfico

Motorola Edge 30 Pro en mano El Androide Libre

La cámara principal tiene una resolución de 50 megapíxeles con apertura f/1.8 que es capaz de tomar buenas imágenes tanto de día como de noche, con un nivel de detalle que no decepciona y una interpretación de los colores realista que consigue grandes resultados.

Que pueda presumir de buenos resultados por la noche es una gran noticia, y hace un buen trabajo en materia de procesado, también en el modo nocturno, donde es capaz de captar más luz para mejorar el detalle.

Por otra parte, su cámara gran angular mantiene la resolución de 50 megapíxeles, así como la apertura f/1.8 con la que es capaz de capturar imágenes que mantienen el nivel de detalle, pero con un rango dinámico algo más pobre que el otro sensor.

Adicionalmente, tiene un sensor de profundidad de 2 megapíxeles que mejora en cierta manera el retrato, realizando, en teoría, un mejor recorte. Tratándose de un móvil de gama alta, quizá hubiéramos preferido que la empresa apostara por un teleobjetivo, que le hubiera aportado una mayor versatilidad.

La batería tiene luces y sombras, pero cumple

Android 12 en el Moto Edge 30 Pro El Androide Libre

Con 4.600 mAh, no se puede decir que este móvil tenga una batería de capacidad insuficiente, y así lo demuestra en el día a día, siendo capaz de aguantar perfectamente una jornada entera de trabajo.

En este sentido, hay que matizar. El Moto Edge 30 Pro tiene un panel Full HD+, pero que cuenta con una tasa de refresco de hasta 144 Hz que ofrece una gran fluidez en todos los movimientos, pero que a cambio consume algo más de batería.

Pantalla activa del Edge 30 Pro El Androide Libre

Si estableces la tasa de refresco en una frecuencia menor como los 60 Hz, conseguirás prolongar su autonomía durante unas horas más, haciendo que, con un uso relativamente intenso, pueda llegar hasta el día y medio de uso.

Un móvil muy recomendable, con algunos peros

Motorola Edge 30 Pro cámaras por detrás El Androide Libre

No es un móvil perfecto, pero el Moto Edge 30 Pro tiene muchos puntos a favor que lo dejan en un buen lugar para competir. El software es uno de ellos, ya que ofrece una experiencia limpia y sin estorbos, respetando las líneas de diseño de Android 12 con un Material You que le sienta de maravilla.

Las pocas modificaciones de MyUX son para mejorar, y ofrecen ventajas como el modo Ready for, que saca varias interfaces, entre ellas una de escritorio, para poder sacar más partido al móvil al conectarlo a una pantalla.

Motorola Edge 30 Pro pantalla El Androide Libre

En el apartado del rendimiento, hace gala de un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que es realmente rápido y que tiene un gran rendimiento tanto en tareas pesadas como en juegos con un apartado gráfico exigente.

Su batería tiene un rendimiento suficiente con la pantalla a 144 Hz, y si reduces esta tasa de refresco a 60 Hz, el móvil es capaz de aguantar más tiempo encendido, por lo que supone una opción a tener en cuenta cuando tengas largas jornadas de trabajo.

Pantalla activa del Motorola Edge 30 Pro El Androide Libre

En cuanto a sus cámaras, es uno de esos móviles que se las apaña en cualquier entorno y situación, y aunque no es la más versátil, su sensor principal y gran angular ofrecen un gran nivel de detalle.

Si buscas un móvil con un rendimiento digno de la gama alta, Android puro con algunos añadidos y una cámara todoterreno, es una opción a considerar. Los botones son una de las sombras del móvil, ya que están situados demasiado alto en el lateral.

