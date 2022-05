El Nokia N73 se filtra con cinco cámaras y un módulo que parece un cuchillo al revés

A finales de febrero tuvimos la llegada de la serie Nokia C21. Ahora sabemos que HMD Global finalmente sí ha decidido lanzar un smartphone premium este año 2022. Y éste sería el mismo Nokia N73 del que tenemos ahora una serie de imágenes con sus cinco cámaras.

El Nokia N73 con cinco cámaras

No es que sean muchas imágenes, y no estamos ante el mítico Nokia N73 del 2006, pero sí las suficientes para hacernos una idea casi completa de la parte trasera de este nuevo teléfono Android. Uno premium que completará el catálogo de Nokia para este año cuando en un principio no se tenía la idea de lanzar uno con estas características.

Vía Gizmochina, tenemos en mano estas imágenes que muestran una parte superior plana y unos laterales curvos para lo que sería la pantalla con este diseño. Pero lo más curioso está en la parte trasera con esa curva inferior hacia el exterior que convierte a este móvil en uno de los más raros con su módulo.

Nuevo Nokia N73 El Androide Libre

Y es que aparte de ese módulo tan curvo, cuenta con cinco cámaras para que la principal sea la protagonista, ya que toma todo el horizontal superior. Volvemos a recalcar que en este caso estamos ante un terminal extraño en su concepto, y mirándolo de forma positiva es algo importante para diferenciarlo, pero quizás es demasiado curvo como si fuera un cuchillo.

En esta filtración también llega una de sus especificaciones, su cámara principal de 200 Mpx de Samsung. Lo que lleva a pensar que quizás estemos ante la lente anunciada por la marca coreana, pero otra noticia ya dejó claro que sería Motorola la indicada para el lanzamiento de esta lente.

Sea como fuere, el móvil con el módulo de cámaras más raro acaba de hacer presencia a través de esta filtración. Veremos si finalmente queda así.

