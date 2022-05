Cómo cambiar el color de las carpetas de tu móvil Samsung

La personalización es una de las claves del éxito de Android. Esto lo sabe bien Samsung, que en One UI 4 ha hecho un esfuerzo no sólo por implementar las novedades del Android 12 de Google, sino por llevar One UI, su interfaz, a un nuevo nivel. Y esperamos que se mantenga en One UI 5.

En los últimos meses, como ya sabéis, estoy usando varios móviles plegables en mi día a día. Tras un tiempo con el Samsung Galaxy Z Fold 3 he vuelto al modelo compacto, el Galaxy Z Flip 3, y me he percatado de una función que no había visto hasta ahora: el cambio de color de las carpetas.

Samsung permite cambiar el color de las carpetas de aplicaciones

Como sabéis, en los móviles Android podemos agrupar aplicaciones en conjuntos, formando carpetas, como en los sistemas operativos de escritorio. Lo que no es tan común es poder asignarles un color para poder identificarlas de manera sencilla. esto es lo que nos permite One UI 4.

Para ello simplemente tenemos que crear una carpeta, arrastrando un icono de cualquier aplicación encima de otro. Cuando la tengamos podemos abrirla y ahí podemos cambiar su nombre, pero también el color pulsando en el círculo que aparece junto al icono +.

Si lo hacemos podemos elegir entre varios colores predeterminados, pero si no nos gusta ninguno podemos elegir el multicolor, que abre la paleta de selección completa, y que permite también cambiar cosas como la transparencia del mismo.

Cuando guardemos el cambio veremos que el icono de la carpeta cambia, aunque no el fondo cuando la abrimos, lo que se agradece ya que este cambio sería demasiado agresivo de aplicarse a una gran zona de la pantalla.

Como veis, podéis personalizar las diferentes carpetas para saber dónde tenéis según qué aplicaciones.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan