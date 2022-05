Nothing Launcher ya está disponible para todo teléfono con Android 11 o superior

La beta de Nothing Launcher ya está disponible para todo dispositivo con Android 11 y superior El Androide Libre

A finales del mes pasado algunos smartphones Android tuvieron la oportunidad de probar la beta de Nothing Launcher, que será la capa personalizada para los teléfonos de esta marca propulsada por uno de los cofundadores de OnePlus. Ahora si tienes un móvil con Android 11 o superior vas a poder probarlo.

Nothing Launcher para cualquier móvil con Android 11 o superior

Desde la comunidad de Nothing se acaba de comunicar la disponibilidad de la beta de Nothing Launcher a cualquier usuario que tenga un smartphone con Android 11. Es decir, que en vez de ese número limitado de terminales se amplía a esa versión del SO más instalado del planeta.

De hecho, en el anuncio se ha comunicado una serie de novedades para este lanzador de apps, que a continuación señalamos.

Un nuevo icono del launcher disponible para el escritorio.

disponible para el escritorio. Una nueva página de configuración para cuando se inicie por primera vez este lanzador.

para cuando se inicie por primera vez este lanzador. Se puede cambiar fácilmente al wallpaper de Nothing desde el pop up.

Ahora se puede acceder a los wallpapers y los tonos desde la configuración del launcher.

Cabe recordar que estas mejoras llegan desde el feedback dado por la comunidad de usuarios que han estado usando Nothing Launcher desde el día que éste se hizo disponible para una serie de móviles seleccionados.

Ahora bien, si quieres probar in situ las virtudes y bondades de Nothing Launcher lo puedes hacer desde la Google Play Store; eso sí, si el botón de descarga no funciona, es cuestión de horas que esté disponible.

Un lanzador de apps que a primeras destaca por sus widgets y esas carpetas con forma circular que toman todo el protagonismo. Si quieres sentir la experiencia que será esta capa para los móviles Nothing no pierdas ni un segundo desde el enlace compartido.

