Ya puedes probar la interfaz del móvil de Nothing con su nuevo launcher

La empresa fundada por Carl Pei tras salir de OnePlus, Nothing, anunció hace unas semanas su intención de presentar este mismo año un nuevo smartphone, el Nothing phone (1). Este dispositivo sería diferente al resto de los del mercado por muchos motivos. Uno de esos motivos es la inclusión de Nothing OS, un nuevo sistema operativo basado en Android que venía a mejorar la interfaz gráfica y a crear un nuevo ecosistema.

Antes de presentar a fondo este sistema se nos indicó que tendríamos disponible un launcher para que pudiéramos probarlo en modelos de otras marcas, y hoy ese launcher ya se puede descargar.

Móviles compatibles con el launcher de Nothing OS

Widgets del launcher de Nothing

Lo primero que tenemos que dejar claro es que este launcher sólo se puede instalar en unos pocos móviles:

Samsung Galaxy S21 Series.

Samsung Galaxy S22 Series.

Pixel 6 Series.

Pixel 5 Series.

Próximamente: modelos de OnePlus.

Llama la atención que OnePlus no haya estado entre las primeras marcas en las que probar este launcher, teniendo en cuenta que el fundador de Nothing también lo fue de OnePlus. Nosotros no hemos podido probarlo, pero sabemos cuales son las novedades que incluye por si queréis echarle un ojo.

Así será Nothing OS

Son tres las características principales de este launcher.

Los iconos y las carpetas serán los protagonistas de los escritorios. Si mantenemos pulsado abriremos las apps directamente y se organizarán en función de las aplicaciones más usadas.

Hay dos nuevos widgets, de reloj y de tiempo meteorológico. El diseño es el mismo que el usado en el logotipo de Nothing.

Por último, podremos cambair el fondo de pantalla en función de los colores que más nos gusten, siempre con el diseño característico de la empresa.

Cómo instalar el launcher

Si tenéis un terminal compatible podéis descargar el launcher desde la Google Play Store. Lo instaláis y si no os aparece por defecto tenéis que seguir estos pasos:

Configuración.

Aplicaciones.

Aplicaciones predeterminadas.

Aplicación de inicio predeterminada.

Seleccionamos Nothing Launcher.

Tras la instalación podemos descargar fondos de pantalla diseñados por Nothing y tres tonos de llamada sintonizados por Teenage Engineering.

