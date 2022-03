Nothing OS: lo que sabemos del nuevo sistema operativo basado en Android

En un evento curiosamente breve, Carl Pei, cofundador de Nothing, ha mostrado las cartas de su empresa para lo que queda de 2022. Tendremos el Nothing phone (1), su primer smartphone, pero ha habido otro anuncio importante: Nothing OS. Este sistema operativo estará basado en Android, pero tendrá como punto fuerte la integración dentro del ecosistema de la empresa.

Sí, la ambición de esta compañía parece elevada, y eso que apenas acaban de aterrizar en uno de los sectores más competitviso de la economía mundial.

Creando un ecosistema

Estructura del ecosistema de Nothing

Es importante dejar claro que la ambición de Nothing es enorme. No sólo pretende sacar un smartphone en un mercado ultracompetitivo, sino hacerlo de manera que sea el centro de un nuevo ecosistema. Salvo marcas como Xiaomi, Samsung y Apple, ninguna firma ha creado un ecosistema potente en los últimos años.

Este ecosistema tendrá como núcleo los productos de la empresa, y como satélites productos de otras compañías, además de servicios.



La unión de todo ello será responsabilidad de Nothing OS, una interfaz de Android que pretende ser más que un launcher venido a más.

Será un sistema rápido

Uno de los aspectos clave de Nothing OS será la velocidad, algo en lo que Carl Pei ha hecho mucho hincapié. habrá animaciones más breves, mayor control del sistema sobre la memoria RAM y las apps abiertas y una mejor gestión de los recursos.

Si recordamos cómo funcionaban los primeros OnePlus quizás podamos hacernos una idea de lo que nos espera.

3 años de actualizaciones mayores

En la línea de lo que ofrecen algunos actores mayores del mercado, Nothing se ha comprometido a ofrecer 3 años de actualizaciones mayores del sistema a sus móviles con Nothing OS, y 4 años de actualizaciones de seguridad.

No alcanza a lo que ofrece Samsung, que a día de hoy lidera este ranking, pero sí se iguala con lo que tiene Google.

Un diseño único

Widget del tiempo de Nothing OS

El sistema tendrá un lenguaje de diseño no visto hasta ahora, en la línea de lo que vemos en las comunicaciones de la empresa, su página web y demás.

La estética retro es algo que damos por descontado, así como una suerte de pixel art en elementos como el widget del tiempo, la hora, etc.

Menos bloatware: nada de apps duplicadas

Aunque Nothing va a rediseñar algunas aplicaciones del sistema, como la grabadora de sonido, ha dejado claro que no quiere duplicar aplicaciones como la de Mensajes, Teléfono, y demás, que ya vienen preinstaladas en Android.

Aplicación de grabadora de Nothing OS

Según ha indicado Carl Pei, para qué crear apps si Google ofrece las suyas y son de buena calidad. Se ve que no tienen el mismo acercamiento a la creación de una capa de Android que han tenido gigantes como Xiaomi, Samsung y Huawei.

Integración con otras marcas

Algo llamativo que han mostrado es la zona de integración con otros dispositivos, desde los AirPods de Apple hasta los coches de Tesla. Aparecerá en la parte superior de la zona de accesos rápidos, y cambiará en función de lo que tengamos conectado.

Launcher en abril de 2022

Nothing OS será el sistema operativo del Nothing phone (1), pero antes de que llegue al mercado ese móvil podremos probar algunas de sus funciones en un launcher que se podrá descargar en abril.

Este reemplazo de escritorio estará disponible para algunos modelos de ciertos fabricantes, pero aún no sabemos cuáles serán.

