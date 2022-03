El cambio de color automático llega a Chrome para Android con la versión 100

Chrome para Android es, sin duda, el navegador por defecto en móviles para cientos de millones de personas. Por eso Google tiene la ingente cuota de mercado que tiene en dispositivos móviles. Hoy este navegador llega a su versión 100, algo notable para cualquier pieza de software, y que en el caso de Google se celebra integrando una de las funciones estrella de Android 12.

El cambio de color automático llega a Chrome

Colores con fondo de pantalla azul

Cuando analizamos Android 12 os contamos que una de las mayores diferencias con respecto a versiones anteriores era el motor de cambio de temas, llamado Monet. Este permitía que el sistema cambiara el color de acento de los menús y de algunas aplicaciones en función del fondo de pantalla que tenemos puesto.

Colores con fondo de pantalla naranja

Esto es lo que se ha activado en Chrome 100, como podéis ver en las dos capturas que hemos realizado. Son cambios sutiles, en la barra de navegación y en las pestañas en segundo plano en el caso de que usemos un plegable o una tablet.

Obviamente este cambio sólo está operativo en los móviles que usen Android 12.

Una versión centrada en corregir errores

Además de cambiar ese aspecto estético, no vemos grandes cambios en esta importante versión yes que la compañía quería que el hito se centrara en corregir algunos errores encontrados en versiones previas, suponemos que para no arriesgarse a que una versión tan icónica se convirtiera en una versión problemática.

Ya la versión anterior se centró en hacer más rápida la carga de páginas web y la versión 100 en beta, que lleva unos días entre nosotros, anticipaba la eliminación del modo de ahorro de datos.

Pese a todo, no dejan de llegar nuevas funciones a Chrome, como el aviso de si una de tus contraseñas se ha filtrado y debes cambiarla.

