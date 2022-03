Ya puedes probar gratis Risk of Rain 2 en Stadia aunque no tengas cuenta

Juega a Risk of Rain 2 gratis El Androide Libre

Google Stadia ha abierto las pruebas de juegos, y el último título en aprovechar esta característica es Risk of Rain 2, un juego de mazmorras en tercera persona desarrollado por Hopoo Games y que fue lanzado en 2019. Se trata de una oportunidad para jugar durante un tiempo limitado y comprobar si te convence lo suficiente como para comprarlo o no. Además, ni siquiera necesitarás tener cuenta en el servicio.

Prueba gratis Risk of Rain 2 en Stadia

Risk of Rain 2 El Androide Libre

Como la compañía ha hecho anteriormente con otros juegos, ahora Stadia está ofreciendo una hora de juego de manera totalmente gratuita para Risk of Rain 2, un juego de mazmorras que también está disponible para otras plataformas como Switch PS4 o Xbox.

Se trata de una prueba de una hora en total, y al acabar esta, se guardará tu progreso para que, si decides comprar el juego en Google Stadia, puedas continuar justo por donde lo dejaste y no pierdas ni un ápice de tu progreso.

Se trata de una demo alargada que puede ser interesante para probar el juego si no tienes decidido si quieres comprarlo o no. Como siempre, lo podrás jugar en streaming desde cualquier parte, por lo que no tardarás más de un par de minutos en comenzar a jugar.

Google ha anunciado que esta función podrás ser más usada por los desarrolladores, que solo tendrán que establecer la duración que quiere que tenga la prueba inicial limitada que cualquier usuario podría disfrutar sin ni siquiera tener que iniciar sesión en la plataforma de Google para jugar.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan