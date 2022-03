5 aplicaciones para calcular la tasa de alcohol en sangre

La DGT ha endurecido las sanciones para los conductores que beban antes de coger el coche. En algunas ocasiones incluso será imposible beber cualquier cantidad de alcohol para, acto seguido, coger el coche. Así pues, aunque lo mejor es no beber nada, si hemos bebido hace un tiempo pero no estamos seguros de si daríamos o no positivo, podemos usar aplicaciones para calcular de forma aproximada nuestra concentración de alcohol en sangre.

Dejar claro que estas aplicaciones usan algoritmos de cálculo que se basan en datos como el sexo, el peso o la edad y el tipo de alcohol que ingeriomos. No se trata de cálculos como los que hace un ancoholímetro, así que tomad las cifras con cautela.

Drink Tracker

La primera aplicación tiene diversas funciomnes. Podemos calcular la tasa de alcohol en sangre, pero también llevar un registro de las bebidas, por si no estamos excediendo mucho de manera continuada.

Incluso te dice el tiempo que has de esperar en función de lo que has bebido para que se pase el efecto.

Blood Alcohol Calculator

La segunda aplicación se centra más en la estética, siendo más cómodo ver las gráficos y el tipo de bebida al introducirlas.

Podemos ver en la gráfica cuándo estamos por debajo del límite legal para conducir.

Alcofy

Esta aplicación es una de las más actuales, y permite usar zonas geográficas diferentes, lo que la hace especialmente útil en Europa.

Alcohol Check

Esta app es muy simple, y quizás la más adecuada si solo queremos calcular de forma rápida nuestro BAC (porcentaje de alcohol en sangre). Nos pide el peso, sexo y momento de empezar a beber, además de las bebidas ingeridas, claro.

Blood Calculator

La última aplicación también es muy sencilla, y a la cifra de cálculo del BAC suma posibles síntomas que podemos tener en función de lo que hayamos bebido. Además, podemos crear diferentes usuarios con diferentes métricas.

