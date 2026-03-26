Es oficial: España recibe la novedad que va a cambiar para siempre la manera en la que usas Google en el móvil

Hasta las grandes cometen errores, como demostró Google cuando anunció la llegada de Search Live a España antes de tiempo; una vez que se perdió la sorpresa, la única pregunta era cuándo iba a ser lanzada esta funcionalidad en nuestro país.

No hemos tenido que esperar mucho, con el anuncio del lanzamiento, esta vez sí, de Search Live a nivel mundial. En concreto, la función estará disponible en todos los mercados en los que el Modo IA ya esté disponible, y por una buena razón.

Y es que Search Live es una nueva opción para la búsqueda de Google basada en inteligencia artificial, que permite usar el buscador de una manera completamente diferente aprovechando el potencial de nuestro smartphone.

Para iniciar Search Live, lo único que tenemos que hacer es abrir la app de Google, ya sea en Android o en iOS, ya que por el momento no está disponible a través de la página web.

En la app de Google encontraremos un nuevo icono de Live, justo debajo de la barra de búsqueda; al pulsar, podremos hacer nuestra pregunta en voz alta usando el micrófono de nuestro dispositivo.

Search Live funciona como una conversación; en vez de introducir el término que queremos buscar en Internet, podemos pedir lo que realmente queremos y recibir ayuda en tiempo real y profundizar sobre lo que necesitamos en concreto.

Por lo tanto, es el equivalente al modo Gemini Live dentro de la app de Gemini, y de hecho, la interfaz es parecida; decimos adiós a los resultados de búsqueda en favor de una interfaz más limpia en la que la inteligencia artificial es la única protagonista.

La experiencia conversacional permite hacer preguntas y aclaraciones consecutivas, continuando con la temática de la búsqueda en vez de iniciar una nueva cada vez como ocurre en el buscador tradicional. Por ejemplo, para pedir más información de un tema concreto.

Funcionamiento de Search Live en la app de Google en España

Pero la parte realmente útil de Search Live es la opción de usar la cámara de nuestro móvil para ofrecer algo de contexto a nuestras preguntas; en otras palabras, podemos hacer que la IA vea lo mismo que estamos viendo, una información que puede usar para ser más útil.

Google pone como ejemplo que estemos delante de una silla y queramos saber qué estilo tiene y cómo la podemos retapizar; podemos activar Search Live y usar la cámara para enseñar la silla a la IA y que nos responda y nos ofrezca sugerencias en base al diseño de la silla. Es más rápido y sencillo que tener que buscar la silla por otros medios, especialmente si no conocemos el nombre del estilo.

Search Live también funciona de la manera contraria. Si estamos usando Google Lens para hacer búsquedas visuales, ahora podremos abrir la opción Live en la parte inferior de la pantalla para abrir el asistente y hacer preguntas relacionadas.

Search Live está basado en el nuevo modelo de audio y voz de Google, Gemini 3.1 Flash Live que es multilingüe, y eso es lo que ha facilitado el lanzamiento de esta funcionalidad en todo el mundo.

Sin embargo, no esperes de Search Live la experiencia tradicional de Google de navegar por enlaces, aunque Google promete que la inteligencia artificial mostrará los enlaces a las páginas usadas para responder a nuestra pregunta.