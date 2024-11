Probamos los accesorios 'gamer' para sentir juegos, películas y música en tu cuerpo: mejora la experiencia por completo

Los videojuegos son una afición a la que mucha gente le dedica bastantes horas a la semana en España. Ya sea en títulos para móvil, ordenador o consola, lo cierto es que este medio tiene el poder para contar historias y llegar a emocionar con su desarrollo, pero también pueden ser ideales para simplemente entretenerse durante un rato libre.

En cualquier caso, los accesorios son una parte clave para hacer que la experiencia a la hora de jugar sea lo más satisfactoria posible. En ordenador, por ejemplo, siempre ayuda disfrutar de una sesión de juegos en un escritorio amplio y con una silla cómoda, así como con auriculares que permitan que el ruido exterior no moleste y que se pueda estar tranquilo mientras se juega.

Existen también otros dispositivos que son capaces de revolucionar por completo las sensaciones que se tiene a la hora de jugar. Precisamente es lo que Razer ha conseguido con sus nuevos lanzamientos, que utilizan la tecnología de Sensa HD Haptics, para ofrecer una respuesta en forma de vibración a las acciones que se llevan a cabo en el juego y que se controla con el nuevo Razer Synapse 4.

Se trata de los Razer Kraken v4 Pro y Razer Freyja. Son una nueva generación de sus auriculares y el primer cojín gaming de la compañía, y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre los hemos probado de forma conjunta durante alrededor de un mes. Los resultados, ya te lo adelantamos, han sido muy buenos, y no solo al jugar. Tienen un precio de 299 euros para el Razer Freyja y de 449 euros para los Razer Kraken v4 Pro.

Ambos le ofrecen al usuario un gran rendimiento. Pero, sin duda, lo mejor de ambos productos es la nueva tecnología de la marca, capaz de aprovechar los eventos del juego para enviar al usuario vibraciones y que nos sintamos aún más atrapados en la historia o los acontecimientos que estén teniendo lugar en pantalla en todo momento.

Fácil instalación

Si hay algo que me ha llamado la atención probando estos dispositivos es lo simple que es empezar a utilizarlos. Ambos cuentan con un medio de conexión inalámbrica rápida que hacen el proceso de lo más sencillo. El cojín háptico con un USB y los auriculares gracias a su hub, por lo que solo habrá que conectarlos y descargar Synapse en la web de Razer para probarlos.

A la hora de usar el Razer Freyja, hay que tener en cuenta que este llega hasta la parte alta de la espalda —sin llegar a los hombros—, por lo que la silla tendrá que tener cierto respaldo. En cuanto al modelo, no importa que no sea de la marca, puesto que se adapta a la perfección a un enorme número de sillas del mercado, lo cual es un punto muy a favor. En nuestro caso, lo hemos probado en una Razer Enki y también en una Diablo X-One, y en ambas se ha adaptado a la perfección.

Razer Freyja instalado en la silla Jacinto Araque El Androide Libre

Para agarrarse, tiene tres gomas regulables que funcionan bien y evitan que se desplace al movernos de la silla. Si la silla tiene una estética gamer, la parte superior conecta a la perfección con la espalda. Cuenta con botón de apagado, uno para subir y bajar volumen y otro para alternar en la conexión Bluetooth y la de 2,4 Ghz, es decir, entre el móvil y el ordenador. Lo mejor es que esta botonera es fácilmente accesible, y no molesta a la hora de sentarse.

En el caso de los auriculares, con solo conectar el hub al ordenador mediante su USB Tipo C, se emparejarán automáticamente y estarán listos para funcionar. Además, es posible conectarlo a tres dispositivos a la vez e ir cambiando entre ellos. Esto incluye el Bluetooth y el jack de 3,5 mm, dos de las conexiones que tiene. Cuenta con un micrófono retráctil que está integrado en el cuerpo y que se activa al sacarlo, muy útil para no perderlo y que no moleste mientras se usa.

Razer Kraken v4 Pro con micrófono desplegado Jacinto Araque El Androide Libre

Este micrófono tiene un LED que se ilumina cuando pulsamos el botón de silenciar, de forma que sepamos que nadie nos oye mientras esa luz está encendida. Se carga a través de un USB Tipo C, y cuenta con un botón para modificar la intensidad de las vibraciones y otro para elegir el modo de ecualización del audio, aunque ambas cosas se pueden seleccionar girando la rueda de su hub.

Las almohadillas son memory foam, por lo que se adaptan a la perfección a la forma de la cabeza, en este sentido, son auriculares muy cómodos de utilizar. Por la parte exterior, cuentan con su sistema de retroiluminación, que, a pesar de lucir bastante, es sutil y no recarga la estética del dispositivo. Sin duda un punto a favor, aunque se pueden desactivar para ahorrar batería. En lo que a su sonido se refiere, se oyen a la perfección, aislando bastante del ruido exterior, y son compatibles con THX Spatial Audio, por lo que se puede activar el modo envolvente.

Botonera de los Razer Kraken v4 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

El resto de controles, como el ecualizado y la detección de sonido, se llevan a cabo desde Razer Synapse y Razer Chroma, que son las aplicaciones a través de las cuales se controlan tanto la intensidad de las vibraciones que emite como el color que se muestra en los dispositivos. De la misma manera, desde este apartado se puede elegir el modo de uso.

El Razer Freyja va conectado directamente a la red para funcionar, por lo que es necesario enchufar un transformador a su cable, que se encuentra en la parte trasera. Este cable está en el centro, pero se puede sacar por la parte izquierda o por la derecha, de forma que cada usuario pueda sacarlo por la parte donde tenga más cerca el enchufe.

Enchufe anti roturas del Razer Freyja Jacinto Araque El Androide Libre

Hay que destacar que este cable tiene un diseño anti rupturas, gracias al cual el cable simplemente se separará del transformador si tropezamos con él, evitando que se estropee si nos tropezamos fuimos cualquier percance con el cable, lo que puede ahorrar muchos disgustos. Cuando el dispositivo está apagado, mientras estamos trabajando o llevando a cabo cualquier tarea, no molesta, ni mucho menos, puesto que como está bastante acolchado, el Razer Freyja es bastante cómodo.

Experiencia mayúscula

Estar cómodo en la silla a la hora de jugar o ponerse auriculares son cosas que ayudan a experimentar una mayor inmersión en el juego, pero estos dos dispositivos lo llevan un paso más allá gracias a la tecnología Sensa HD Haptics. Cuando esté activada, básicamente, recibiremos respuestas a las cosas que sucedan en pantalla en forma de vibraciones tanto en la superficie del cojín como en los propios auriculares.

Jugando con los Razer Kraken v4 Pro y el Razer Freyja Jacinto Araque El Androide Libre

Lo primero que hay que saber de la tecnología háptica de la marca es que hay una lista de juegos que son compatibles con el modo Sensa HD Haptics de Razer, y en estos la experiencia es sutil, con vibraciones diferentes para cada uno de los ataques o movimientos que tiene el personaje y también para algunas cinemáticas. Este modo está específicamente creado junto a los desarrolladores de cada juego, y cada una de las vibraciones sucede en origen a una acción. Es una experiencia sutil y que no llega a cansar, a pesar de estar utilizándolo durante un largo tiempo.

Este modo está disponible en juegos compatibles como Final Fantasy XVI u Hogwarts Legacy, donde la experiencia ha sido muy buena. Por ejemplo, cada vez que el personaje lleva a cabo un hechizo o incluso salta hacia un lado para esquivar, se efectúan vibraciones diferentes y únicas para cada caso, lo cual hace que se sientan de una manera bastante especial.

Panel de control de Sensa HD Haptics Jacinto Araque El Androide Libre

Sin embargo, las vibraciones no se limitan a esta lista de juegos, sino que existe un modo gracias al cual se puede transformar el sonido que sale del PC en vibraciones, ya sea música, un juego, una película o un documental. En mi caso, lo he probado en bastantes títulos, desde Red Dead Redemption 2 hasta Black Myth: Wukong, pasando por Battlefield 1, y lo cierto es que haciendo pequeños ajustes para cada juego, se puede obtener una experiencia igual de buena.

En este caso, ha sido una grata sorpresa lo bien que funciona, siendo tan buena alternativa como usarlo con el modo anterior. Lo mejor es que, en este caso, se puede elegir el rango de entrada a partir del cual el audio se convierte en respuesta háptica, haciendo que, para cada juego, se pueda incluso establecer un perfil. En los juegos bélicos, por ejemplo, es mejor establecer la entrada en bajo, de manera que no se ponga a vibrar con cada sonido, mientras que en otros títulos más tranquilos, como Death Stranding, puede merecer la pena subir el nivel de entrada.

Usando el hub de los Razer Kraken v4 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

El hub con el que cuentan los Razer Kraken v4 Pro es un dispositivo extremadamente interesante, puesto que cuando te acostumbras a utilizarlo ahorra bastante trabajo a la hora de realizar cambios en el volumen, la ecualización, la intensidad háptica u otros ajustes. Por lo general, modificar estos aspectos es necesario salir del juego o pausarlo y cambiar de ventana, pero de esta manera se puede hacer si ni siquiera tener que parar. Además, cómo es posible modificar la animación que muestra, personal que acompañe la estética de su escritorio.

Personalización al máximo

Una cosa que es de agradecer en este tipo de dispositivos es el hecho de que el usuario tiene un gran poder de decisión acerca del modo en el que funcionan. Se trata de dispositivos pensados para ofrecer una experiencia de lo más personalizable, tanto a nivel estético cómo funcional. Para configurar la experiencia que brindan ambos dispositivos habrá que recurrir a Razer Synapse y Razer Chroma, dos apps gracias a las cuales se puede controlar cualquier aspecto de ambos. Por ejemplo, en los auriculares, es posible cambiar el nivel de entrada del micrófono, la intensidad del sonido o la ecualización del mismo para que este sea tal y como cada usuario necesite.

Lo mismo sucede con el efecto háptico de vibración al mínimo el efecto háptico en los auriculares y ponerlo a máxima potencia en el cojín. Lo mismo sucede con los diferentes juegos que se tengan instalados en el PC, ya que se pueden crear perfiles personalizados para cada uno de ellos. En mi experiencia, como más cómodo me he encontrado con ambos situados en un nivel medio.

Ajustes del hub de los Razer Kraken v4 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

El propio hub es otro de los elementos en los que es posible llevar a cabo bastante personalización, pudiendo elegir qué opciones muestra, el diseño de su pantalla de inicio e incluso de su salvapantallas. Lo mejor es que se pueden subir animaciones personalizadas para que las muestre.

Por otra parte, también es posible sincronizar las luces en ambos aparatos con cualquier otro dispositivo compatible con Razer Chroma, como los teclados de la compañía, productos de iluminación o incluso sus alfombrillas. Gracias a esto se puede conseguir un apartado estético sin igual, desde el mismo lugar los efectos de iluminación que queremos para todos los dispositivos de la habitación.

¿Me los compro?

Pese a que ambos accesorios combinen a la perfección, lo cierto es que se trata de dos dispositivos totalmente independientes y que se venden por separado, también pueden funcionar de esta manera. Por una parte, los auriculares Razer Kraken v4 Pro —que incluyen el hub— y por otra el cojín Razer Freyja.

Empezando por este último dispositivo, es de rigor reconocer que es uno de los accesorios más especiales del mercado en lo que al gaming se refiere. Y es que, su gran ventaja es que ofrece al usuario una nueva manera de experimentar sensaciones en un videojuego, y esto pocos productos pueden decirlo. Al fin y al cabo, permite al usuario obtener nuevas sensaciones en cualquier juego.

Razer Freyja en la silla Jacinto Araque El Androide Libre

Su respuesta háptica puede crear una experiencia única en cualquier título. Es posible aprovecharlo en aquellos como Hogwarts Legacy, en los que los desarrolladores han introducido vibraciones únicas para muchas acciones del juego. Sin embargo, también puede adaptar el sonido y lo convierte en vibraciones, ideal para el resto de juegos que no aparecen en dicha lista. Esto hace que en cualquier contenido con sonido, se pueda aprovechar.

En cualquier tipo de contenido, este modo funciona muy bien, y la sensación que brinda proporciona una mayor inmersión, y llega a ser bastante cómodo recibir estas vibraciones. Esto hace que sea más fácil meterse en el juego y olvidarse de las distracciones. Además, en títulos de terror o de acción, esta respuesta háptica es incluso más notoria y efectista y se ve muy potenciada por lo que está pasando en la pantalla.

Razer Kraken v4 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Por su parte, los Razer Kraken v4 Pro también son una gran opción, empezando por la buena calidad de sonido que tienen y lo cómodos que son. Lo mejor es que en este caso son compatibles con todo tipo de dispositivos, puesto que se pueden conectar a un PC, a una consola o a un móvil o tablet con Android. Esto hace que pueden ser tanto auriculares para jugar como para escuchar música con el móvil, evitando la necesidad de tener varios modelos.

Cómo viene con un hub de control, es posible manejar algunas opciones directamente desde este pequeño dispositivo, el cual también es personalizable. Este también hace que no sea necesario emparejar el dispositivo desde los ajustes, una vez se conecte el hub, se emparejarán los auriculares automáticamente, quitando al usuario de esta tarea. Las vibraciones que ofrece en las orejas se complementan a la perfección con la del cojín, haciendo que cualquier interacción con el juego se sienta de manera más intensa.

En definitiva, se trata de dos grandes dispositivos. Su precio es de 299 euros para el Razer Freyja y de 449 euros para los Razer Kraken v4 Pro. Ambos productos son muy recomendables, y funcionan a la perfección, siendo quizá el cojín el más especial de ambos. Sin duda es una opción altamente recomendable para llevar a otro nivel la experiencia a la hora de jugar, y lo mejor es que también será muy cómodo de cara a ver una película o simplemente al escuchar música.