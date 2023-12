Probamos Threads, el 'Twitter' de Mark Zuckerberg que acaba de llegar a España frente al X de Elon Musk

Las redes sociales han ido evolucionando desde principios de este siglo, cuando las principales, Facebook y Twitter, se volvieron extremadamente populares. Luego han venido más, e incluso aplicaciones de mensajería se han intentado convertir en pseudo redes sociales. Hasta Google Maps lo ha hecho, con éxito.

La última en unirse al listado de opciones ha sido Threads, la apuesta de Meta para rivalizar con los servicios como X (antes Twitter) o Mastodon. Esta plataforma se presentó en 2019, pero fue relanzada a principios de verano a nivel mundial, y al poco tiempo quedó bloqueada en España y resto de países de la Unión Europea por temas regulatorios.

El gobierno comunitario no veía con buenos ojos la fortísima integración entre Instagram y Threads, y hasta que Meta no ha solventado eso, entre otras cosas, no ha dado luz verde al lanzamiento. Pese a eso, el éxito de la aplicación ha sido enorme, llegando a los 100 millones de usuarios en pocos días. Ahora, tras ciertos cambios, el servicio vuelve a Europa, y medios como EL ESPAÑOL ya han abierto en ella sus perfiles oficiales.

Pese a no ser dos redes idénticas, hay parecidos y diferencias, Threads y X pelean por el mismo tipo de contenido: textos cortos y contenido multimedia agregado. No se centran en los vídeos largos, como YouTube, o en los cortos verticales, como Tik Tok. Aún así, el tipo de perfil que usa una red y otra no es el mismo.

Con y sin perfil

Uno de los requisitos que le impuso la Comisión Europea a Meta para poder lanzar Threads en la región es que la vinculación con Instagram no fuera tan agresiva. En su lanzamiento si se vinculaba la cuenta de la nueva red social con la de Instagram, no se podía borrar el perfil de Threads sin borrar también el de Instagram.

Threads sin perfil

Actualmente la descarga se puede realizar desde la Google Play Store, aunque a algunas personas aún no les aparece. En ese caso se puede optar por descargarla de tiendas alternativas. En cualquier caso, cuando se instala, da la opción de ser usada con perfil y sin él.

En el caso de que se opte por usar sin perfil, lo que se verá es un timeline generado de forma aleatoria en el que se lee contenido de los usuarios destacados por la propia plataforma, por ahora mayormente en inglés. También se accede a un buscador en el que se podrá filtrar el contenido, pero no se podrá seguir a nadie en este modo. Obviamente tampoco se podrá publicar, responder o dar Me gusta a las publicaciones.

Threads con perfil

Para hacer todo es obligatorio tener un perfil y, en el momento de su lanzamiento en Europa, es obligatorio usar uno de Instagram, pudiendo ser cualquiera de los que se tengan conectados en la aplicación en el móvil. También se puede crear uno nuevo que sea independiente de Instagram, pero no se podrá usar el mismo nick, claro.

Escribir... y editar gratis

Una de peticiones más importantes que se le ha pedido a Twitter casi desde sus inicios, era la opción de editar las publicaciones. Esto era más una cuestión de gramática que de evasión de afirmaciones, pero la red social, ahora X, sólo lo ha llegado a implementar en los perfiles de pago.

Threads en Europa

Threads permite publicar texto, fotos y vídeos, pero también editar estas publicaciones, como permite hacerlo en el Feed de Instagram. Eso sí, sólo cinco minutos pero de forma gratuita, para corregir un fallo puntual, no editar una publicación semanas después de su creación. Otra de las novedades es la inclusión de un feed cronológico en el que sólo ver a personas a las que sigues. Eso sí, hay que pulsar encima del icono de la casita, en la esquina inferior izquierda, para mostrar esas dos columnas. Y hacerlo con la última versión de la aplicación instalada, si no, no funcionará.

Entre las limitaciones está el sólo poder usar un tag o etiqueta, algo que limita el alcance de los posts pero quizás sea ese su propósito. Es fácil recordar la época de Twitter en las que los hashtags eran demasiados, algo que pasa también en Instagram. De hecho, en Threads las etiquetas pueden ser frases enteras, e incluso contener caracteres especiales.

Ojo a las Fake News

Un error que Threads no quiere cometer es el de promover la desinformación. Este ha sido el caballo de batalla de las redes sociales en los últimos años, y algo que quedó patente era un peligro con los casos de Facebook y Cambridge Analítica. Además, en Twitter es fácil ver contenido claramente falso ser compartido hasta la saciedad, incluso dentro de los propios anuncios de la aplicación.

Adam Mosseri, actual responsable de Instagram y de Threads, ya ha confirmado que Threads "hará coincidir las calificaciones de verificación de datos de Facebook o Instagram con Threads". Además, el responsable ha avanzado que los propios usuarios podrán filtrar el tipo de contenido que aparece en sus timelines, pudiendo hacer que las publicaciones más dudosas no se le muestren.

Menos política, más famosos

Al estar fuertemente vinculado a Instagram, el perfil de usuario, y de personajes influyentes en Threads, es diferente del que se ve en otras redes sociales. Actores, cómicos o presentadores de Estados Unidos han abrazado fuertemente esta nueva propuesta, en parte cansados de la toxicidad de X.

Esto, no obstante, cambiará a medida que la red social se haga más grande y empiece a coger tracción. Seguro que la intención de Mark Zuckerberg no es limitarse a ser una copia de Instagram pero en texto, sino conseguir lo que Twitter no ha logrado en términos de cantidad de usuarios, y además llegar a ser así de influyente.

Sin publicidad

Una de las cosas que más llama la atención de Threads es su interfaz, extremadamente limpia y con gran protagonismo del contenido. Además, esta plataforma aún no tiene ni servicios de pago ni anuncios. Es posible que en un futuro tenga uno o ambos, pero a día de hoy es muy diferente la experiencia de uso de Threads comparada con la de X.

El problema de la red social de Elon Musk no es tanto los anuncios (también los hay en Instagram, por ejemplo) como la calidad de los mismos. Muchos de ellos tienen notas de la comunidad porque son intentos de estafa, otros usan personajes famosos sin su consentimiento para conseguir clics, etc.

Threads en dos móviles

Obviamente es de suponer que en algún momento Meta querrá monetizar Threads, pero por ahora es capaz de inyectar el suficiente dinero como para no tener que enturbiar la experiencia y, cuando lleguen los anuncios, esperemos que sean empresas normales las que quieran aparecer, y no pseudoestafas.

También en la web

Una de las funciones que se dan por sentadas de las redes sociales es que se puedan usar en ordenadores a través de una versión web. Threads también tiene la suya, y usa una interfaz extremadamente limpia. En la parte superior está la barra de secciones, con el timeline en la parte principal, buscar como segunda opción, luego el icono para redactar un post y luego el del corazón, que es donde están las notificaciones. El último es el perfil.

Perfil Threads en la web

En la parte derecha hay un icono de tres líneas de diferente tamaño que sería el equivalente al engranaje de los Ajustes. Ahí se pueden alternar entre el modo claro y oscuro, entrar en la configuración o cerrar sesión.

Futura evolución

Una de las mayores diferencias de Threads con X, según el propio Mark Zuckerberg, es que ellos estaban dispuestos a abrirse a otras plataformas. Con la inclusión del protocolo ActivityPub, sería posible seguir a perfiles de Threads en plataformas como Mastodon, algo que supondría un antes y un después en cómo se gestionan y entienden las redes sociales.

Mastodon en Android El Androide libre

Por el momento esto es algo en desarrollo, pero no se sabe cuándo será posible seguir a usuarios de Threads en Mastodon o viceversa. Pese a eso, el cambio de política de Meta en este sentido podría, a largo plazo, llegar a cambiar la forma en la que los usuarios entienden las redes sociales.

Privacidad

Meta no se caracteriza por ser la empresa más cuidadosa con los datos de sus usuarios, pero en Europa esto es algo importante. Dentro de la aplicación tenemos opciones de privacidad que permiten poner el perfil en privado, para que sólo ciertas personas puedan ver lo que se publica, así como limitar el tipo de personas que pueden responder a un perfil.

También se pueden ocultar ciertas palabras, para no leer de temas que no sean agradables o que aburran. Además, es posible bloquear a quien se elija, como se hace en otras redes sociales.

Por último, es posible cerrar la cuenta de Thread de forma temporal o permanente. Esto último ya no implicará la eliminación de la cuenta de Instagram, algo que causó mucha controversia en el lanzamiento de la red social hace unos meses y que en Europa no fue bien visto.

